World of Warcraft: Midnight, la expansión que me ha hecho regresar a Azeroth

Nostalgia, novedades jugables y un Azeroth que vuelve a mirar a su pasado

World of Warcraft: Midnight desvela sus cartas para una de sus expansiones más ambiciosas

Han pasado más de dos décadas desde que World of Warcraft comenzó a construir uno de los universos más influyentes del videojuego moderno, y aun así sigue encontrando maneras de renovarse sin perder su esencia y, a veces, se renueva de una forma tan cuidada que se convierte en una celebración para su enorme y fiel comunidad. Midnight, la undécima expansión del veterano MMORPG de Blizzard llegó el pasado 3 de marzo, continúa la historia iniciada en The War Within y se presenta como el segundo capítulo de la llamada Worldsoul Saga. Un nuevo añadido que llega con muchas novedades, algunas muy revolucionarias como el famoso sistema de housing, y otras que hacen que el título mire a sus raíces,

Desde los primeros compases se percibe que esta expansión juega con una idea clara: volver a lugares familiares para mirarlos con otros ojos. Midnight nos devuelve al mítico reino élfico de Quel’Thalas, un territorio cargado de historia dentro del universo Warcraft. La invasión de Xal’atath y las fuerzas del Vacío sirven como detonante narrativo para reunir a héroes de ambos bandos en una defensa desesperada del reino.

La historia arranca de forma abrupta, casi arrojándonos directamente al conflicto, algo que puede desorientar si no se han seguido los eventos previos. Sin embargo, una vez superado ese primer tramo, el relato gana ritmo y consigue enganchar con relativa facilidad. Arator, hijo de Turalyon y Alleria Brisaveloz, se convierte en uno de los ejes emocionales de la campaña, y su presencia conecta la narrativa actual con una larga tradición del lore de Warcraft.

Quel’Thalas revisitado

Uno de los mayores aciertos de Midnight es su apuesta por reinterpretar escenarios clásicos. Lunargenta por ejemplo, reaparece completamente reconstruida y convertida en uno de los centros neurálgicos de la expansión. Para quienes visitamos esta ciudad durante The Burning Crusade, el contraste es inmediato: la escala es mayor, la arquitectura más detallada y la sensación de lugar vivo está mucho más presente.

El rediseño no se limita a la capital élfica. Zonas como Bosque Canción Eterna han sido ampliadas y transformadas en áreas de exploración más complejas, con nuevas cadenas de misiones que profundizan en la historia del territorio. La expansión incluye cuatro regiones principales, algunas inéditas y otras reinterpretadas, que alternan paisajes conocidos con escenarios completamente nuevos, como Harandar, una jungla primordial iluminada por bioluminiscencia, o Tormenta del Vacío, un mundo devastado por el Vacío donde cada sombra parece esconder una amenaza.

Este regreso al “viejo mundo” se utiliza para reforzar el peso histórico del universo Warcraft, incluso incorporando misiones que funcionan como recuerdos o ecos de acontecimientos pasados. El resultado es una sensación constante de continuidad: el mundo ha cambiado, pero sigue siendo reconocible.

Además, el diseño de misiones intenta alejarse poco a poco del clásico esquema de “mata diez enemigos y vuelve”. Aunque esas tareas siguen presentes, y probablemente siempre lo estarán, encontramos más variedad en los objetivos. Algunas misiones incluyen pequeñas decisiones narrativas, otras invitan a detenerse y escuchar conversaciones entre personajes, y varias se centran más en el desarrollo del mundo que en el combate puro.

Nuevos sistemas para una Azeroth en evolución

Más allá de la narrativa, Midnight introduce varias novedades que amplían la experiencia de juego. Una de las más llamativas es la nueva especialización para cazadores de demonios: Devourer, un estilo de combate que canaliza el poder del Vacío y añade habilidades a distancia a una clase tradicionalmente centrada en el cuerpo a cuerpo. Esta nueva aproximación cambia la forma de jugar y abre posibilidades tácticas interesantes.

También aparece una nueva raza aliada: los Haranir, una cultura ligada a la naturaleza de Harandar. Sus opciones de personalización, formas druídicas y detalles culturales refuerzan esa sensación de que Blizzard sigue expandiendo el mosaico de pueblos que habitan Azeroth.

En el apartado de sistemas, la expansión introduce Presa, una actividad de mundo abierto en la que los jugadores deben rastrear y cazar objetivos especiales repartidos por diferentes zonas. La gracia está en que estas presas no se limitan a esperar pasivamente: también pueden emboscar al jugador, creando encuentros imprevisibles que rompen con la rutina habitual del “farm”.

Sin embargo, probablemente la incorporación más celebrada sea el sistema de housing. Por fin podemos reclamar un terreno, construir una casa y decorarla con objetos obtenidos durante nuestras aventuras )y pueden recibirse por haber protagonizado aventuras en cualquier momento de la historias del juego y sus expansiones). El sistema combina colocación libre y elementos estructurados, permitiendo tanto diseños sencillos como auténticos proyectos arquitectónicos. Además, las viviendas pueden integrarse en barrios compartidos con amigos o miembros del gremio, añadiendo una capa social inesperadamente acogedora dentro de un juego tradicionalmente centrado en la acción.

Todo ello se complementa con nuevos calabozos, mejoras de calidad de vida y contenido de final de juego que seguirá ampliándose a medida que avancen las temporadas.

Un capítulo que mira al futuro recordando el pasado

World of Warcraft: Midnight tiene como mayor mérito reconectar con la identidad clásica del juego mientras introduce ajustes que modernizan la experiencia y que pueden atraer a nuevos jugadores. El regreso a Quel’Thalas, el rediseño de zonas emblemáticas y la mezcla de sistemas nuevos con otros ya conocidos crean una expansión que se siente familiar y fresca al mismo tiempo. Puede que algunos elementos necesiten pulirse con el tiempo, como la nueva interfaz, pero el conjunto deja claro que la Worldsoul Saga tiene potencial para convertirse en una de las etapas más interesantes del juego.

Después de tantos años, lo más sorprendente es comprobar que Azeroth todavía tiene historias que contar. Y Midnight, con su mezcla de nostalgia, exploración y nuevos sistemas, vuelve a recordarnos por qué seguimos regresando a este mundo una y otra vez.