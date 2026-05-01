Lamborghini Urus Tettonero: lujo extremo electrificado

La firma italiana ha presentado en Milán una edición limitada de su Super SUV híbrido con 800 CV

Con personalización inédita y solo 630 unidades destinadas a los clientes más exclusivos

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En la Semana del Diseño de Milán 2026, Automobili Lamborghini desveló el Lamborghini Urus SE Tettonero, una cápsula de edición limitada que redefine el concepto de SUV de altas prestaciones. Con solo 630 unidades, esta versión introduce el mayor nivel de personalización visto en un Urus, combinando diseño, tecnología híbrida y exclusividad.

“Tetto Nero” en italiano significa "techo negro". En el contexto del Lamborghini Urus, las opciones o "capsulas" con "Tetto Nero" se refieren a configuraciones de diseño donde el techo, los pilares, el alerón trasero y otros detalles superiores se pintan de color negro brillante, creando un contraste agresivo con el color principal de la carrocería.

En resumen, Urus hace referencia al toro ancestral y Tettonero describe su acabado estético de techo negro, buscando un aspecto más deportivo y personalizado.

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El modelo se ofrece en configuraciones como Viola Pasifae y Verde Mercurius, dentro de una paleta que permite más de 70 combinaciones exteriores e interiores. El programa Ad Personam amplía las posibilidades con acabados en fibra de carbono, múltiples colores de pinzas de freno y llantas de hasta 23 pulgadas, además de detalles exclusivos como el logotipo “63”.

A nivel técnico, el sistema híbrido combina un V8 biturbo con un motor eléctrico para alcanzar 800 CV y 950 Nm, permitiendo recorrer más de 60 kilómetros en modo eléctrico. Las prestaciones son propias de un superdeportivo: acelera de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos y alcanza 312 km/h.

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Personalización sin precedentes

El interior apuesta por el color Nero Ade con múltiples combinaciones cromáticas, cuero Dinamica y microfibra Corsa-Tex, junto a inserciones de carbono y detalles conmemorativos. La experiencia se orienta a convertir cada unidad en un objeto único, alineado con la identidad del cliente.

El sistema de tracción integra reparto de par electrohidráulico y diferencial trasero electrónico, optimizando la agilidad en cualquier superficie. Equipado con neumáticos Pirelli P Zero con tecnología Elect, el Urus híbrido garantiza eficiencia y prestaciones.

Presentado en el Pirelli HangarBicocca, este lanzamiento refuerza la estrategia de Lamborghini: fusionar electrificación, diseño radical y exclusividad en el segmento de los SUV de lujo de altas prestaciones.

Más allá de sus cifras, el Tettonero simboliza la evolución del Urus hacia una nueva era electrificada, donde el lujo se combina con sostenibilidad relativa sin renunciar al ADN deportivo de la marca. Esta cápsula no solo amplía la gama, sino que eleva el estándar del segmento, consolidando al Urus como referente entre los Super SUV más avanzados y deseados del mercado global actual.