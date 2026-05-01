Por menos de 40.000 euros, el nuevo Cupra compite de tú a tú con modelos de Audi mucho más caros
286 CV de potencia y casi 570 km de autonomía, deportividad, calidad y diseño premium
El nuevo modelo de Cupra es, para muchos, el más bonito de la marca
Cupra continúa reforzando su posicionamiento con una gama cada vez más ambiciosa, y esta apuesta por la electrificación le permite dar un salto hacia el territorio premium.
En este contexto, el Cupra Tavascan se presenta como el primer SUV 100% eléctrico de la marca, y este modelo combina una estética muy deportiva con una fuerte carga tecnológica.
Este modelo destaca desde el primer momento, porque el Tavascan apuesta por una silueta coupé muy marcada, con líneas afiladas, una firma lumínica muy cuidada y una imagen que transmite modernidad y carácter.
Así es el primer SUV eléctrico de Cupra
Las dimensiones también refuerzan su presencia, ya que este SUV mide 4.644 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.766 mm, lo que permite ofrecer un interior amplio, confortable y un maletero de 540 litros. Y compite directamente con alternativas como el Mercedes EQC o el BMW iX3, modelos premium con precios más elevados pero con un planteamiento similar en cuanto a potencia, tamaño y enfoque tecnológico.
Antes de entrar en lo que ofrece, conviene hablar del precio. Parte desde 47.040 euros financiados, frente a los 52.010 euros de catálogo.
Y así es el Tavascan más barato
En el apartado mecánico, este modelo apuesta por un sistema eléctrico de 286 CV y 545 Nm, con tracción trasera, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos, alcanzando 180 km/h y ofreciendo hasta 568 km de autonomía WLTP gracias a su batería de 82 kWh.
El equipamiento es uno de los grandes argumentos de este modelo, porque el Tavascan incluye llantas de 19 pulgadas, faros Matrix LED, iluminación trasera con efecto 3D, sistema de navegación de 15 pulgadas, asistentes avanzados como Travel Assist 2.6, climatizador de tres zonas, sistema de aparcamiento inteligente con memoria, acceso Kessy Advance, asientos bucket y un interior muy tecnológico, lo que lo sitúa como una de las opciones más completas, atractivas y competitivas frente a SUV premium mucho más caros.