El nuevo Kia es el eléctrico más atractivo de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 01 MAY 2026 - 08:42h.

Es el SUV más sofisticado y lujoso de Kia

Kia cambia de estrategia con uno de sus eléctricos

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Kia ha dado un paso decisivo en su estrategia eléctrica, y este modelo demuestra que la marca puede competir en el segmento más alto con propuestas muy completas. En este contexto, el Kia EV9 se posiciona como el modelo más grande de la gama, y este SUV introduce un concepto totalmente nuevo dentro de la marca, apostando por el lujo, el espacio y la tecnología.

Este modelo apuesta por un diseño muy robusto y futurista, con líneas rectas, una firma lumínica muy marcada y una presencia que lo diferencia frente a otros SUV eléctricos.

El EV9 es el SUV eléctrico más grande de Kia

Las dimensiones registran 5.015 mm de largo y cuenta con una batalla de 3.100 mm, lo que permite ofrecer un interior enorme, con múltiples configuraciones y un maletero que parte de 312 litros, con hasta 2.393 litros. Espacio para toda la familia que lo hace ideal para viajes largos.

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Antes de entrar en lo que ofrece, hablaremos del precio. Porque este SUV arranca desde 60.920 euros en versión de siete plazas, mientras que la variante de seis plazas parte desde 62.020 euros, ofreciendo mayor confort. No es barato, pero cuesta mucho menos que otros que no ofrecen tanto.

Argumentos de sobras para competir con transatlánticos como el Mercedes EQS SUV o el Volvo EX90

En el apartado mecánico, este modelo apuesta por un sistema eléctrico con dos motores, que entregan 384 CV y 600 Nm, con tracción total, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 5 segundos, alcanzar 200 km/h y ofrecer hasta 497 km de autonomía gracias a su batería de 105 kWh.

El equipamiento es uno de sus grandes argumentos, porque el EV9 incluye llantas de 21 pulgadas, techo solar, sistema de triple pantalla, cámara 360º, asistentes avanzados, asientos tipo relax calefactados y ventilados, climatizador trizona con bomba de calor y carga ultrarrápida de hasta 240 kW, lo que lo sitúa como uno de los SUV eléctricos más completos, tecnológicos y avanzados frente a modelos mucho más caros como el Mercedes EQS SUV o el Volvo EX90.