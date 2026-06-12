El Lamborghini LM002 cumple 40 años: así nació el Super SUV

Celebra cuatro décadas como precursor de los SUV de altas prestaciones

Una categoría que décadas después consolidaría el Urus

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Mucho antes de que los SUV deportivos dominaran el mercado premium, Lamborghini ya había imaginado un vehículo capaz de combinar las prestaciones de un superdeportivo con auténticas capacidades todoterreno. Ese modelo fue el LM002, presentado en el Salón del Automóvil de Bruselas de 1986 y considerado hoy el primer Super SUV de la historia. Cuatro décadas después, la firma de Sant’Agata Bolognese reivindica su legado como una de las creaciones más audaces e influyentes de su trayectoria.

Para Stephan Winkelmann, presidente y consejero delegado de Lamborghini, el LM002 representa una pieza fundamental en la evolución de la marca. No solo anticipó el concepto de SUV de altas prestaciones, sino que también introdujo elementos de diseño y filosofía que todavía pueden reconocerse en la actual familia Urus.

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El LM002 fue el resultado de casi una década de experimentación. Sus raíces se encuentran en los proyectos Cheetah y LM001, desarrollados entre finales de los años setenta y principios de los ochenta. Aquellos prototipos nacieron con aspiraciones militares y destinados a mercados como Oriente Medio o Estados Unidos, pero terminaron convirtiéndose en laboratorios de ingeniería para Lamborghini.

El primer paso fue el Cheetah, presentado en 1977. Equipado con un motor V8 Chrysler y tracción total, destacaba por su estructura tubular y su capacidad para afrontar terrenos extremos. Aunque nunca pasó de la fase de prototipo, sentó las bases técnicas de una nueva categoría de vehículos dentro de la marca italiana.

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De prototipo militar a icono automovilístico

La evolución continuó con el LM001, presentado en 1981. Este modelo incorporó por primera vez el legendario motor V12 de Lamborghini, aunque manteniendo una configuración mecánica con el propulsor situado en la parte trasera. Las pruebas realizadas en el desierto revelaron importantes problemas de estabilidad y reparto de pesos, lo que obligó a replantear por completo el proyecto.

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La solución llegó gracias al ingeniero Giulio Alfieri, que decidió trasladar el motor a la parte delantera. Así nació el LMA, un prototipo decisivo que mejoró notablemente el comportamiento dinámico y confirmó la viabilidad del concepto. Paralelamente, Lamborghini experimentó con otras variantes, como el LM003 con motor diésel de VM Motori de 150 CV o el radical LM004, equipado con un enorme V12 de origen marino de siete litros y más de 420 CV.

Todas aquellas pruebas desembocaron finalmente en el LM002 definitivo, un vehículo que rompió cualquier esquema conocido en la industria del automóvil.

Un V12 de superdeportivo para cualquier terreno

El LM002 heredó el motor V12 de 5,2 litros del Countach Quattrovalvole, capaz de desarrollar alrededor de 450 CV. Gracias a esta mecánica, podía superar los 210 km/h, una cifra extraordinaria para un todoterreno de finales de los años ochenta. Su transmisión manual ZF de cinco velocidades, combinada con reductora y tracción total seleccionable, le permitía afrontar pendientes extremas y desenvolverse con solvencia sobre arena, roca o barro.

Otro de sus elementos más innovadores fueron los neumáticos Pirelli Scorpion BK, desarrollados específicamente para el modelo. Diseñados para circular por el desierto, incorporaban soluciones inspiradas en la competición y podían seguir funcionando incluso con pérdida de presión.

A pesar de su aspecto robusto, el LM002 ofrecía un interior de auténtico lujo, con tapicerías de cuero, molduras de madera, aire acondicionado, equipo de sonido de alta fidelidad e incluso televisión opcional. Entre 1986 y 1992 se fabricaron únicamente 301 unidades, lo que ha convertido al modelo en una pieza de colección muy codiciada.

Su legado sigue plenamente vigente. El LM002 abrió un camino que décadas más tarde culminaría con el lanzamiento del Urus, demostrando que Lamborghini fue pionera en una categoría que hoy domina buena parte del mercado de vehículos de altas prestaciones. Con motivo de su 40 aniversario, el modelo protagoniza una exposición especial en el Museo Lamborghini, recordando al mundo que el primer Super SUV nació mucho antes de que existiera el término.