Kia pone precio al que, para muchos, es el crossover más bonito del mercado

Coches y Motos 09 JUL 2026 - 10:24h.

Una de las renovaciones más esperadas ya tiene precios en España

El nuevo Kia es, para muchos, el mejor de la marca

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Mientras el Kia XCeed se encuentra actualmente a la venta a un precio muy contenido, la gama afronta una nueva etapa. La firma surcoreana ya ha confirmado los precios de la nueva generación en España y lo hace con una propuesta que busca consolidar el éxito de uno de sus modelos más personales. Mantiene su filosofía de crossover, pero estrena una imagen completamente renovada y una gama mecánica pensada para adaptarse a todo tipo de conductores.

La evolución estética es uno de sus principales argumentos. El nuevo XCeed adopta el lenguaje de diseño más reciente de Kia, inspirado en modelos como el Sportage, el Niro o el Stonic. El resultado es una silueta más moderna, con un frontal de aspecto tecnológico y una presencia mucho más llamativa. Conserva el carácter práctico que siempre le ha acompañado, pero ahora transmite una imagen más sofisticada.

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Cuatro acabados y cinco versiones mecánicas para el nuevo Kia XCeed 2027

La gama se estructura en cuatro acabados: Concept, Drive, Tech y Emotion. Desde el primero ya se ofrece un equipamiento muy completo, con faros LED, llantas de 16 pulgadas, navegador, Android Auto y Apple CarPlay, climatizador automático bizona, cámara trasera, sensores de aparcamiento, control de crucero, asistente de mantenimiento de carril, alerta de colisión con frenado automático y el sistema de llamada de emergencia e-Call. Los niveles superiores añaden un equipamiento todavía más amplio y un acabado más cuidado.

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La oferta mecánica estará formada por cinco versiones, todas ellas con tracción delantera. La gama arranca con un motor 1.0 T-GDi de 115 CV, asociado a un cambio manual de seis velocidades. Está disponible desde 27.349 euros con el acabado Concept y desde 28.649 euros con el Drive, convirtiéndose en la puerta de entrada a la familia XCeed.

El libro de pedidos del nuevo XCeed se abrirá muy pronto

Por encima aparecen las variantes con microhibridación de 48 voltios, que permiten disfrutar de la etiqueta ECO de la DGT. Se podrán elegir con cambio manual o con una transmisión automática de doble embrague y siete velocidades. Los precios oscilan entre 28.349 y 36.149 euros, dependiendo del acabado y de la transmisión elegida. Una combinación que apuesta por reducir el consumo sin renunciar a unas buenas prestaciones.

La gama continúa con un motor 1.6 T-GDi de 150 CV, disponible exclusivamente con cambio automático. Es una alternativa dirigida a quienes buscan un mayor equilibrio entre rendimiento y confort. En lo más alto de la oferta se sitúa la versión de 180 CV, también con transmisión automática y asociada al acabado Emotion, con un precio de 38.149 euros.