Skoda celebra veintitrés años de alianza con el Tour de Francia

Aporta una flota electrificada y estrena su buque insignia como coche de dirección

Compartir







El Tour de Francia, la mítica ronda francesa, arrancó su edición número ciento trece desde Barcelona, marcando un hito histórico al comenzar en suelo español. El fabricante checo Skoda reafirma su compromiso con el ciclismo de élite como socio principal de la organización, un acuerdo estratégico que se extenderá hasta el año 2028.

Para garantizar la movilidad logística de esta masiva competición, la marca despliega una flota de doscientos veinticinco vehículos electrificados, donde destacan los modelos cien por cien eléctricos Enyaq y los híbridos enchufables Superb iV.

El gran protagonismo de la carrera recae sobre el nuevo Skoda Peaq, un avanzado todocamino de siete plazas que debuta ante el público general. Este vehículo de baterías ejerce como el emblemático Coche Rojo oficial y sire de centro de mando móvil para el director de la prueba, Christian Prudhomme, durante doce de las veintiuna etapas programadas. En las jornadas restantes, un Superb iV asumirá esa misma función de control en ruta. Junto a este buque insignia, la marca también exhibe en la vistosa caravana publicitaria el crossover urbano Epiq, duplicando así su oferta de vehículos eléctricos.

Un desafío monumental por carreteras europeas

Un pelotón compuesto por ciento ochenta y cuatro ciclistas profesionales, repartidos en veintitrés equipos, afronta un recorrido total de más de tres mil trescientos treinta y tres kilómetros. Los corredores deberán superar cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta metros de desnivel positivo acumulado antes de culminar la prueba en los Campos Elíseos de París. Más allá de la imponente infraestructura automovilística, la compañía automotriz mantiene su histórico patrocinio del maillot verde que premia la regularidad por puntos.

Trofeos con diseño vanguardista y actividades

El departamento Skoda Design ha conceptualizado los nuevos trofeos de cristal destinados a los vencedores de las clasificaciones general, puntos, montaña y al corredor joven más destacado. Estas obras artísticas se inspiran en el lenguaje visual Modern Solid, caracterizado por líneas verticales que simbolizan velocidad y alto rendimiento.

En el apartado de experiencias, el ciclista Chris Froome se incorpora como flamante embajador global de la marca, liderando dinámicas exclusivas que permitirán a los aficionados ganar bicicletas y participar en salidas compartidas con el cuádruple campeón del Tour.

El compromiso deportivo del fabricante se extiende de igual manera al ámbito femenino, ejerciendo por quinta ocasión como patrocinador principal del Tour de France Femmes avec Zwift, además de respaldar diversas e importantes competiciones internacionales de ciclismo de montaña y gravel amparadas por la Unión Ciclista Internacional.