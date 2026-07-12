Triumph pone al alcance la Speed 400, la moto perfecta para quienes buscan facilidad de conducción

Coches y Motos 12 JUL 2026 - 15:22h.

Es una de las mejores naked que hemos visto en mucho tiempo

La moto más bonita de Triumph está conquistando a los que quieren diseño y rendimiento

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Triumph ha puesto al alcance de todas las economías la Speed 400, una moto que para mucha gente es la opción ideal en caso de buscar estilo y facilidad para la conducción. Nos parece una de las mejores elecciones que se pueden hacer en caso de que tan solo tengas el carné A2 y necesites una moto con buenas prestaciones, ya que es una de las mejores naked que hemos visto en mucho tiempo, con una calidad de acabados que es simplemente espectacular.

La cilindrada del motor es de 398 centímetros cúbicos, que rinde a una potencia de 40 CV, y está refrigerado por agua, con doble árbol de levas, cuatro válvulas y dotado de embrague anti-rebote, así como un control de tracción desconectable. Tiene una mecánica simple y divertida de manejar, y recientemente pudo recibir la homologación Euro 5+. Aparte, tampoco le falta el ABS, gestionado por Bosch, para acabar de hacerla tan completa y polivalente.

Dentro del equipamiento, algo que no pasa desapercibido y que nosotros también queremos destacar es su instrumentación, con una esfera analógica para el velocímetro y los distintivos chivatos luminosos, más una pantalla multi funcional digital LCD con numerosa información. Esto te permite tener totalmente controlado el consumo de combustible, la marcha engranada, la autonomía, la hora, los mantenimientos y todo lo demás. Sin mencionar los numerosos extras que le puedes equipar.

La Triumph Speed 400 cuesta 5.645 euros

Si quieres adquirir la Triumph Speed 400, no será necesario que hagas ninguna inversión estratosférica. Bastará con que hagas un pago total de 5.645 euros, lo que a todos nos parece un precio más que justificado, y que se puede pagar de manera realmente fácil, rápida y cómoda. Por lo tanto, no puedes tener ninguna duda al respecto.