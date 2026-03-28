La moto más bonita de Triumph está conquistando a los que quieren diseño y rendimiento

Coches y Motos 28 MAR 2026 - 14:43h.

Es una moto sensacional, y una de las mejores naked que se han creado jamás

Triumph mejora la Triumph más atractiva de la marca

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En Triumph han logrado crear una moto que está conquistando a los amantes del diseño y del rendimiento, pues es simplemente espectacular, y reúne todos los requisitos para que se la pueda considerar como una de las mejores del sector. Y es que la Street Triple R es una moto sensacional, y una de las mejores naked que se han creado jamás. Tras su última actualización, no quedó nada pendiente, y combina unas prestaciones increíbles, con una estética atractiva a más no poder.

En el corazón de la moto, lo que nos encontramos es con un propulsor tricilíndrico de 765 centímetros cúbicos de cilindrada, que es capaz de alcanzar una potencia de 120 CV y un par motor de 80 Nm. Gracias a la caja de cambios acortada, se puede disfrutar de un sonido único e inigualable, y el quickshifter de serie es ideal para sacarle todo el rendimiento posible. Asimismo, también incluye el embrague anti-rebote completamente de serie.

Ofrece cuatro modos de conducción diferentes, que son el road, el rain, el sport y el rider, con control de tracción y ABS diferentes según cada uno. También hay que destacar el sistema anti-wheelie, y la pantalla TFT que viene incorporada. Y no nos queremos olvidar de mencionar el chasis de doble viga de aluminio, las suspensiones Showa, los frenos Brembo o los neumáticos Continental, que hacen de esta Triumph Street Triple R una apuesta segura.

Consigue la Triumph Street Triple R por un precio anecdótico

Y otro punto más a favor de esta Triumph Street Triple R es el hecho de que esté disponible por un precio tan razonable, de 10.795 euros, que nos parece una ganga. No esperes más y no dejes escapar la oportunidad para tenerla en el garaje, no te vas a arrepentir.