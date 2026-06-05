La nueva Triumph Speed 400 parece una moto de lujo, pero juega en una liga mucho más accesible

Coches y Motos 05 JUN 2026 - 11:12h.

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La nueva Triumph Speed 400 puede parecer una moto de lujo por sus prestaciones, su diseño y la calidad de sus componentes, pero lo cierto es que tiene un precio muy accesible, que la sitúa al alcance de prácticamente todas las economías. Esto la acaba por convertir en una de las inversiones más inteligentes que se pueden hacer en estos momentos, sin duda alguna, y estamos convencidos de que no existen alternativas mucho más convincentes en el mercado.

Es una naked ideal para los usuarios que tan solo disponen del carné A2, y que buscan una moto divertida y bonita al mismo tiempo, que les permita ir a cualquier parte y disfrutar del trayecto. Hereda la imagen y la calidad de sus hermanas mayores, y cuenta con la tecnología más avanzada posible. En el interior, lo que nos encontramos es con un propulsor mono cilíndrico de 398 centímetros cúbicos de cilindrada, que rinde a una potencia máxima de 40 CV.

Está refrigerado por agua, con doble árbol de levas, cuatro válvulas y dispone de embrague anti-rebote o control de tracción desconectable. Cumple con la normativa Euro 5+, y lo que queremos destacar en el equipamiento es su instrumentación, con una esfera analógica para el velocímetro y múltiples chivatos luminosos, además de una pantalla multifuncional digital LCD con numerosa información. Y, por supuesto, la iluminación es full LED.

Precio de la Triumph Speed 400

Otro de los puntos fuertes que tiene esta Triumph Speed 400 radica en el hecho de que apenas haga falta pagar un total de 5.645 euros para que la puedas tener en el garaje, lo que sin duda alguna viene siendo un chollo en toda regla. No esperes más y aprovecha para hacerte con ella.