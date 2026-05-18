Triumph mueve ficha con una clásica moderna que conquista por diseño y facilidad de conducción

Coches y Motos 18 MAY 2026 - 17:35h.

Una imagen y una calidad en los acabados que provoca que sea únic

Triumph tiene la que, para muchos, es la moto más bonita para el A2

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En Triumph consiguen posicionarse en el mercado con una moto clásica y moderna que consigue conquistar a todos los clientes gracias a su diseño y a una facilidad de conducción asombrosa, que permite que todo el mundo la pueda manejar sin ningún problema. Es una moto maravillosa y espectacular en todos los sentidos, y por ese mismo motivo tenemos claro que la Speed 400 es una compra segura, de la que no te puedes arrepentir nunca.

Es una de las mejores naked que existen y que existirán dentro del segmento de las A2, con una imagen y una calidad en los acabados que provoca que sea única, y muy superior a las demás. Está repleta de tecnología de última generación, mientras que en el interior nos encontramos con un propulsor de 398 centímetros cúbicos de cilindrada, mono cilíndrico, refrigerado por agua y con doble árbol de levas, además de cuatro válvulas, que entrega una potencia de 40 CV.

Tampoco le faltan el embrague anti-rebote ni el control de tracción, que es desconectable, y es sorprendentemente ligera, con un peso neto de apenas 170 kilos que nos parece maravilloso. El ABS se gestiona mediante una centralita con la firma de Bosch, que no es desconectable, y dentro del apartado de equipamiento, lo que tenemos es una esfera analógica para el velocímetro y distintos chivatos luminosos, así como una pantalla multi funcional LCD con numerosa información, e iluminación full LED.

La Triumph Speed 400, precio apto para todos los bolsillos

Si te decides por la compra de esta Triumph Speed 400, lo único que vas a necesitar hacer es una inversión total de 5.645 euros, lo que tenemos claro que es una cantidad irrisoria lo mires por donde lo mires.