El nuevo Citroën es, para la mayoría, el más bonito en la historia de la marca

Coches y Motos 18 MAY 2026 - 11:44h.

El regreso del 2CV es una realidad

El Citroën menos bonito es una ganga

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Citroën prepara una de las transformaciones más importantes de su historia moderna con una estrategia que mira directamente hacia uno de los modelos más icónicos jamás fabricados por la marca: el legendario 2CV. La firma francesa quiere recuperar parte de aquella filosofía basada en simplicidad, practicidad y diseño diferente para adaptarla a las nuevas necesidades del mercado europeo y a la actual transición hacia la electrificación.

El objetivo no pasa por crear una réplica retro ni un ejercicio nostálgico sin sentido comercial. Citroën busca reinterpretar el espíritu del 2CV desde una visión moderna, apostando por coches accesibles, funcionales y con una fuerte personalidad visual. La marca considera que existe espacio en Europa para vehículos menos complejos, más racionales y diseñados pensando en el uso cotidiano real.

No es ningún secreto que el mercado actual se ha llenado de SUV visualmente similares y modelos cada vez más caros y sofisticados. Frente a esa tendencia, Citroën pretende diferenciarse recuperando parte de la filosofía que convirtió al 2CV en un fenómeno social durante décadas. Aquel coche no triunfó únicamente por su precio, sino porque ofrecía exactamente lo que millones de personas necesitaban en su momento.

El histórico modelo francés representó una idea de movilidad sencilla, eficiente y extremadamente práctica. Su diseño peculiar, la suspensión orientada al confort y una mecánica simple lo convirtieron en uno de los automóviles más reconocibles y queridos de Europa. Ahora, Citroën quiere recuperar parte de esa identidad para construir una nueva etapa dentro de la marca.

Una nueva filosofía para competir en Europa

La intención de Citroën no consiste únicamente en lanzar coches eléctricos asequibles. La estrategia busca redefinir la personalidad completa de la firma francesa dentro del grupo Stellantis y frente a una competencia europea y china cada vez más agresiva.

Llama especialmente la atención el cambio de enfoque hacia vehículos más emocionales y diferentes visualmente. Citroën considera que muchos fabricantes han perdido personalidad en favor de diseños excesivamente homogéneos y tecnológicos. La marca francesa quiere volver a destacar mediante una estética reconocible y una experiencia de uso centrada en el confort y la sencillez.

En este sentido, la herencia del 2CV juega un papel fundamental. Aquel modelo representaba libertad de movimiento sin artificios innecesarios. Su planteamiento priorizaba la utilidad, el bajo coste de mantenimiento y la facilidad de uso por encima de cualquier lujo superfluo.

La nueva generación de Citroën pretende recuperar precisamente esa idea, aunque adaptada a las exigencias actuales. Los futuros modelos buscarán ofrecer tecnología útil, interiores prácticos y un diseño más limpio y funcional, evitando complicaciones innecesarias que encarezcan el producto final.

También resulta importante el regreso de una estética más atrevida. Citroën quiere diferenciarse visualmente del resto de fabricantes europeos mediante líneas originales y soluciones de diseño capaces de generar identidad propia. La marca entiende que el componente emocional vuelve a ser clave incluso en vehículos orientados a un público generalista.

El 2CV como inspiración para el futuro eléctrico

La electrificación está acelerando la necesidad de redefinir muchas marcas históricas y Citroën quiere aprovechar este momento para recuperar parte de su esencia original. El espíritu del 2CV encaja especialmente bien en una nueva movilidad urbana donde la eficiencia, la practicidad y el coste razonable vuelven a ganar importancia.

Por otro lado, la firma francesa busca posicionarse como una alternativa accesible dentro del mercado eléctrico europeo. Mientras muchos fabricantes apuestan por coches cada vez más grandes y caros, Citroën pretende centrarse en modelos más racionales y cercanos a las necesidades reales de la mayoría de conductores.

Cabe destacar que esta estrategia también tiene un fuerte componente emocional. El 2CV sigue siendo uno de los coches más queridos de la historia del automóvil europeo y continúa representando una idea de movilidad sencilla y honesta que muchos consideran perdida en la industria actual.

Citroën quiere recuperar precisamente esa conexión emocional con el público. No mediante una simple reinterpretación estética, sino recuperando la filosofía que convirtió al 2CV en un símbolo popular. La marca francesa busca así construir una nueva identidad para el futuro sin renunciar a uno de los capítulos más importantes de su historia.