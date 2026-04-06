Más versátil que una trail clásica: la Triumph Speed 400, la moto aventura que marca tendencia

Coches y Motos 06 ABR 2026 - 10:11h.

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Si hay una moto trail y versátil que está conquistando a todo el mundo gracias a sus características, sus prestaciones, su diseño y su razonable coste, es sin duda alguna la Triumph Speed 400. Es una inversión segura de la que es imposible que te puedas arrepentir en algún momento, y que es una de las grandes tendencias que existen en estos momentos. Nos parece un acierto rotundo, y una compra que no tiene margen de error de ningún tipo.

Esta moto es apta para los usuarios que tan solo disponen del carné A2, pues el motor es de 400 centímetros cúbicos de cilindrada. Está repleta de la tecnología de última generación, con un propulsor mono cilíndrico que es capaz de entregar una potencia de 40 CV, y que también es muy moderno. Está refrigerado por agua, con doble árbol de levas, cuatro válvulas y dotado de un embrague anti-rebote y control de tracción que es desconectable.

Después de las últimas actualizaciones, ahora cumple con la normativa Euro 5+, y se ha añadido el color blanco a las opciones. Tiene un ABS gestionable por la centralita Bosch, y no se queda atrás en cuanto a equipamiento, con una esfera analógica digital para el velocímetro y distintos chivatos luminosos, una pantalla multifuncional digital LCD, iluminación full LED y mucho más. En definitiva, no hay duda de que esta Triumph Speed 400 es un acierto.

El precio, otro de los puntos fuertes de la Triumph Speed 400

Aunque si hay algo que nos ha llamado la atención y que nos ha sorprendido gratamente al ver esta Triumph Speed 400, es sin duda alguna el irrisorio coste que tiene. Porque no hace falta invertir más que un total de 5.645 euros para que pueda ser totalmente tuya, lo que nos parece una cantidad ínfima.