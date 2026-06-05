Zontes fabrica la scooter urbana que está conquistando Madrid y Barcelona

Coches y Motos 05 JUN 2026 - 00:47h.

Ha sufrido una serie de mejoras y de actualizaciones que la han acabado por convertir en una de las referentes

La nueva Zontes es la naked más bonita de la historia de la marca

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En Zontes han fabricado una scooter urbana que no habrás dejado de ver si vives cerca de Madrid o de Barcelona. Ya es una de las más buscadas por la gente que vive en las grandes ciudades de España, gracias a su comodidad, su seguridad, su confort y su razonable precio, y nos parece una auténtica obra de arte. Esto convierte a la 368 G en una de las mejores motos del mercado, y podemos estar seguros de que es una inversión sin riesgo alguno.

Aparte, este año ha sufrido una serie de mejoras y de actualizaciones que la han acabado por convertir en una de las referentes del segmento. Porque se le ha incorporado un acelerador electrónico Bosch, control de velocidad de crucero, nuevos modos de conducción, radiador de aceite, se ha revisado el control de tracción, tiene un escape más ligero, un indicador de temperatura ambiente o un asiento calefactable para el conductor y para el pasajero, entre otras cosas.

El equipamiento es más completo que nunca, ofreciendo iluminación full LED, cámaras delantera y trasera, mandos retroiluminados, sistema keyless, instrumentación TFT de ocho pulgadas y tres tomas USB. En cuanto al motor se refiere, equipa un propulsor mono cilíndrico de 39 CV y 40 Nm de par máximo, con un consumo declarado de apenas 3,5 litros por cada 100 kilómetros. Esto permite que su autonomía sea enorme, al contar con un depósito de prácticamente 17,5 litros.

Consigue la Zontes 368 G por 5.592 euros

A cambio de la Zontes 368 G, lo que tendrás que hacer es un desembolso de 5.592 euros, un precio más que razonable en todos los sentidos, y que se puede pagar sin excesivos problemas. Esto también ayuda a explicar el imparable éxito que está teniendo en ventas.