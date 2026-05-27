La nueva Zontes es la naked más bonita de la historia de la marca

Coches y Motos 27 MAY 2026 - 15:58h.

Esa es la 703 RR

Más bonita y, para muchos mejor, que la Zontes 368G

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Hay un modelo dentro del catálogo de Zontes que creemos que difícilmente podría ser más bonita e interesante, y que muchos se atreven a definir como la naked más bonita de la historia de la marca. Esa es la 703 RR, que consigue llamar la atención a simple vista de todo el que la ve, y que destaca por su diseño agresivo y arriesgado, que es imposible que deje indiferente a nadie. Cuenta con numerosos componentes de calidad, y la relación calidad-precio es insuperable.

Está disponible en dos colores distintos, que son el azul y el rojo, y una de las cosas que queremos destacar, y que la hacen tan apetecible, es que cuenta con una sensacional garantía de cinco años, algo impresionante. Bajo el carenado, se esconde un propulsor de tres cilindros en línea, diseñado y producido íntegramente por la firma asiática, y la potencia que declara es de 95 CV a 11.200 revoluciones por minuto, con un par máximo de 74,5 Nm a 8.500 rpm. También incorpora shifter de serie y embrague anti-rebote, y se puede limitar para usuarios con carné A2.

Dentro de la electrónica y de las ayudas que ofrece, se encuentran varios modos de conducción, control de tracción, ABS de doble canal, ópticas LED, puños calefactables, sistema de control de presión y de temperatura de los neumáticos o conmutadores rotativos. Y pasando a la instrumentación, lo que nos encontramos es con una pantalla TFT de 6,75 pulgadas que ofrece conectividad y sistema de mirroring screen, lo que siempre es de agradecer.

El coste de la Zontes 703 RR

Si acabas de quedar convencido con la adquisición de la Zontes 703 RR, tienes que saber que lo único que te hará falta será poner un total de 7.688 euros encima de la mesa, una cifra muy apetecible.