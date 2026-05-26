Peugeot transforma el modelo más bonito de la marca

eldesmarque.com 26 MAY 2026 - 15:04h.

Será una nueva generación totalmente enfocada al futuro

Peugeot recupera el clásico de los 90

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Peugeot quiere cambiar muchas cosas durante los próximos años. La marca francesa será una de las grandes protagonistas del nuevo plan estratégico de Stellantis, respaldado por una inversión gigantesca de 60.000 millones de euros. Y dentro de esa ofensiva de producto hay un coche que tendrá un papel muy importante: el futuro Peugeot 208.

El utilitario francés lleva tiempo siendo uno de los modelos más atractivos del segmento B. Su diseño agresivo, sus faros con forma de garra y su interior futurista le han permitido diferenciarse claramente de muchos rivales. Ahora Peugeot quiere ir todavía más lejos con una nueva generación mucho más avanzada.

Peugeot ya trabaja en la futura generación del 208

La marca ya ha confirmado que el próximo 208 será uno de sus grandes lanzamientos antes de 2030. Estará construido sobre la nueva plataforma STLA One, una arquitectura modular preparada para modelos multi-energía. Gracias a ella, Peugeot podrá ofrecer versiones eléctricas mucho más eficientes y tecnológicas.

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La electrificación será protagonista absoluta. El nuevo 208 eléctrico apostará por baterías más avanzadas, mejores tiempos de carga y autonomías claramente superiores. Peugeot sabe que el segmento urbano eléctrico será uno de los más importantes en Europa y quiere posicionarse entre las referencias del mercado.

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Verá la luz en 2030

Eso sí, la marca francesa no abandonará completamente los motores térmicos. Los nuevos modelos eléctricos convivirán con las versiones actuales de gasolina e híbridas ligeras. Peugeot quiere facilitar la transición al coche eléctrico sin obligar a todos los clientes a dar el salto inmediatamente.

Además de la tecnología, Peugeot también pondrá mucho foco en el diseño. La firma francesa quiere mantener al 208 como uno de los coches más llamativos de su categoría. Todo apunta a una imagen todavía más deportiva, con líneas más afiladas, una firma luminosa más avanzada y un interior aún más digitalizado. Un modelo que quiere seguir siendo uno de los utilitarios más deseados del mercado y que, para muchos, ya es el coche más bonito que Peugeot ha fabricado en muchos años.