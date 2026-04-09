El Peugeot 208 es el modelo más bonito que jamás ha creado la marca

Coches y Motos 09 ABR 2026 - 18:57h.

El utilitario que nunca decepciona, ahora a precio casi low cost

Peugeot tiene una nueva maravilla

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La serie 200 de Peugeot siempre ha sido muy exitosa. Y el actual 208 no es menos. Ha conseguido algo que no es fácil en su segmento: destacar por diseño en un mercado lleno de alternativas. Frente a rivales como el Seat Ibiza o el Volkswagen Polo, el modelo francés apuesta por una estética mucho más atrevida y emocional, lo que lo convierte, para muchos, en el Peugeot más bonito jamás creado.

La firma luminosa en forma de tres garras LED es ya un sello de la marca. Le da personalidad. Y lo hace reconocible al instante. A esto se suman detalles como el alerón trasero en negro brillante o unas líneas muy marcadas que aportan dinamismo incluso en parado.

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El Peugeot que eligen los más urbanitas

En cuanto a tamaño, el 208 se sitúa en el corazón del segmento. Con 4.055 mm de largo, 1.745 mm de ancho y una batalla de 2.540 mm, ofrece un equilibrio muy logrado entre tamaño compacto y espacio interior. Además, su maletero de 352 litros es suficiente para un uso diario sin complicaciones.

El precio es tan atractivo como su diseño. Parte desde 16.060 euros financiados o 17.760 euros al contado, lo que lo sitúa en una posición muy competitiva dentro de su categoría. Un equilibrio interesante entre diseño, tecnología y coste.

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Así es el 208 más económico

Bajo el capó, la versión de acceso apuesta por un motor gasolina 1.2 PureTech de 100 CV y 205 Nm, asociado a un cambio manual de seis velocidades. Es un conjunto sencillo, pero eficaz, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 10,1 segundos y alcanzar los 194 km/h, con un consumo medio de 5,2 l/100 km.

En equipamiento, el acabado Style ya ofrece una dotación suficiente. Incluye faros Eco LED, climatización manual, sensores de aparcamiento traseros y un sistema de instrumentación con pantalla TFT. Todo enfocado a facilitar el uso diario.

También incorpora elementos de seguridad, como control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente, limitador de velocidad y múltiples airbags. No es el más avanzado del segmento, pero cumple con lo necesario.