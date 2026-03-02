Peugeot 5008 con 7 plazas al precio de un Peugeot 3008: equipamiento de gama alta sin pagar de más

Coches y Motos 02 MAR 2026 - 03:01h.

El peor enemigo del Peugeot 3008 está en casa

Peugeot revisa el Peugeot 2008, uno de los SUV más bonitos de la marca, ahora a mejor precio

El Peugeot 3008 acaba de renovarse. Luce un diseño más coupé, más moderno y muy atractivo. Con 4.542 mm de largo y una batalla de 2.739 mm, ofrece mucho espacio para 5 pasajeros. Está disponible desde 30.880 euros financiados o 32.080 euros al contado. Por este precio te llevas una versión que monta bajo el capó el motor 1.2 turbo MHEV de 145 CV con tecnología 48V y etiqueta ECO. Es equilibrado. Eficiente. Y muy competitivo.

Sin embargo, por un poco más es posible dar un salto importante. El Peugeot 5008 de tercera generación ofrece 7 plazas reales. Más espacio. Más versatilidad. Y un enfoque claramente familiar. Su longitud alcanza los 4.790 mm. La batalla crece hasta 2.895 mm. Es más grande. Y se nota en el interior.

Por un poco más tienes un modelo superior en casi todo

El maletero ofrece 348 litros con las siete plazas en uso. Con cinco plazas, la capacidad aumenta de forma notable. Es un SUV pensado para viajar en familia. Para llevar niños. O para quienes necesitan espacio extra sin renunciar al diseño. Mantiene la identidad estética de Peugeot. Pero con mayor presencia.

El precio arranca en 34.250 euros financiados o 35.450 euros al contado. La diferencia frente al 3008 es ajustada. Y el equipamiento compensa con creces. Además, comparte el mismo motor 1.2 turbo MHEV de 145 CV y 230 Nm de par. Tracción delantera. Cambio automático. Consumo combinado de 5,8 l/100 km.

En prestaciones cumple. Acelera de 0 a 100 km/h en 11,3 segundos. Alcanza los 200 km/h. No es un SUV deportivo. Pero sí cómodo. Suave. Refinado en carretera. Destaca por el confort de marcha y la calidad percibida. Es un coche pensado para viajar sin fatiga.

Un equipamiento de carácter muy top

Desde el acabado Allure, el equipamiento es muy completo. Incluye faros Matrix LED, llantas de 20 pulgadas y portón eléctrico manos libres. Añade asientos ergoActive con función de masaje y ajuste eléctrico. Incorpora sistema de navegación de 12,9 pulgadas, Head-Up Display y cámara 360º.

También suma asistentes como Front Assist, Travel Assist y control de crucero adaptativo. Seguridad avanzada. Tecnología de gama alta. Y una dotación que supera a muchos rivales. Frente a modelos como el BMW X3, el Honda CR-V o el Mitsubishi Outlander, el 5008 destaca por su relación entre precio, espacio y equipamiento. Siete plazas. Etiqueta ECO. Y casi al precio de un 3008.