Peugeot acaba con el problema del 208 y el 2008

eldesmarque.com 05 MAR 2026 - 11:59h.

Peugeot modifica los motores de acceso de ambas versiones

Peugeot revisa el Peugeot 2008, uno de los SUV más bonitos de la marca, ahora a mejor precio

Compartir







Peugeot mueve ficha. Y lo hace para resolver uno de los temas que más debate ha generado en los últimos años. El motor de 100 CV que equipaban el Peugeot 208 y el Peugeot 2008 desaparece… pero no del todo. Se mantiene la versión de acceso. Lo que cambia es el corazón mecánico.

El nuevo bloque conserva el cubicaje de 1.2 litros y el turbocompresor de geometría fija. Sin embargo, su funcionamiento es completamente distinto. Ahora utiliza el moderno ciclo Miller, con una gestión optimizada de las válvulas de admisión y escape. El objetivo es claro. Reducir consumo. Bajar emisiones. Mejorar eficiencia.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

El 1.2 gasolina de Peugeot ahora es mejor en todo

Una de las novedades está en la durabilidad. La anterior correa de distribución reforzada, que tantos comentarios generó, se sustituye por una cadena de distribución de bajo mantenimiento. Es un cambio importante. Más robusto. Más fiable. Pensado para largo plazo.

Pero no es la única mejora. Peugeot ha revisado la culata, ha rediseñado los pistones y ha actualizado el cuerpo del acelerador. También ha intervenido en el sistema de gestión térmica y en la ventilación del depósito de combustible. Incluso la bomba de vacío ha sido rediseñada para garantizar el nivel adecuado de depresión en admisión. Un detalle técnico. Pero crucial.

PUEDE INTERESARTE Peugeot 5008 con 7 plazas al precio de un Peugeot 3008: equipamiento de gama alta sin pagar de más

Este vacío es esencial. No solo regula la cantidad exacta de gasolina en los cilindros. También influye en la asistencia de frenado y otros sistemas auxiliares. Era un componente sensible. Ahora ha sido reforzado. El resultado es un motor más sólido. Más coherente.

Se mantienen los pecios competitivos

Además, ambos modelos incorporarán de serie el nuevo asistente de atención del conductor mediante cámara, en cumplimiento del Reglamento General de Seguridad 2 que Europa exigirá desde julio de 2026. Más eficiencia. Más fiabilidad. Más seguridad. Peugeot corrige el pasado y refuerza el presente.

En cifras, el nuevo Turbo 100 cumple con las últimas normativas de emisiones. Se asocia a un cambio manual de seis velocidades. El consumo medio homologado es de 5,1 l/100 km en el 208. En el 2008 sube ligeramente hasta 5,7 l/100 km. Datos contenidos. Competitivos.

Peugeot ya ha confirmado precios para el 208 con esta nueva mecánica. La versión Style parte desde 18.270 €, la Edition desde 18.470 € y la Allure desde 19.870 €, sin descuentos. La producción arranca en marzo. Las primeras entregas llegarán en mayo. Para el 2008 habrá que esperar un poco más.