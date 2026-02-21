Motor fiable, consumo bajo y precio asequible para la mejor alternativa real al Peugeot 208

Coches y Motos 21 FEB 2026 - 04:13h.

Un plan B que eligen más quienes quieren moverse por ciudad con estilo

Peugeot tiene una nueva maravilla

El Peugeot 208 es uno de los referentes del segmento utilitario. Su diseño es moderno. Muy llamativo. Mide 4.055 mm de largo, 1.430 mm de alto y 1.745 mm de ancho. Ofrece una batalla de 2.540 mm y un maletero de 352 litros. Es práctico. Y equilibrado. Su precio arranca en 16.570 euros financiados o 18.270 euros al contado.

Bajo el capó, la versión de acceso monta el conocido motor 1.2 PureTech de 100 CV y 205 Nm de par máximo. Cambio manual de seis relaciones. Tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,1 segundos. Firma 194 km/h de velocidad punta. Y homologa un consumo medio de 5,2 l/100 km. Es eficiente. Y suficientemente ágil para ciudad y carretera.

Un urbano convertido en B-SUV como alternativa al Peugeot 208

Sin embargo, hay una alternativa muy seria. El nuevo Citroën C3 ha evolucionado por completo. Deja atrás la imagen clásica. Ahora adopta estética de B-SUV urbano. Más alto. Más robusto. Mide 4.015 mm de largo, 1.577 mm de alto y 1.755 mm de ancho. La batalla es de 2.541 mm. El maletero alcanza 300 litros. Suficiente para el uso diario.

En mecánica, el C3 apuesta por la misma receta probada. Equipa un 1.2 PureTech de tres cilindros con 100 CV y 205 Nm. También con cambio manual de seis marchas y tracción delantera. Clava el 0-100 en 10,1 segundos. Llega a 194 km/h. Y homologa 5,6 l/100 km según ciclo WLTP. Un gasto contenido. Fácil de asumir.

Mejor en casi todo, incluso en el precio

Dicho esto, toca hablar del precio. Y el del C3 te va a gustar. Parte desde 15.440 euros. Es más accesible. Incluso permite cuotas desde 89 euros al mes financiando. Esto lo convierte en una opción muy atractiva para quienes buscan coche nuevo sin disparar el presupuesto. Mantiene sencillez. Y fiabilidad mecánica.

En equipamiento, el 208 acabado Style incluye faros Eco LED, llantas de 16 pulgadas, climatización manual, sensores traseros y asistentes básicos de seguridad. El C3 acabado You, por su parte, suma Head-Up Display, suspensión Citroën Advanced Comfort, asistentes de carril, aviso de colisión, sensores traseros y múltiples airbags. Muy completo desde el inicio.

Además, el C3 apuesta claramente por el confort. Suspensión suave. Asientos amplios. Postura elevada. Es cómodo en ciudad. Y agradable en viajes cortos. Frente a rivales como Opel Corsa o Seat Ibiza, ofrece un planteamiento diferente. Más práctico. Más confortable.