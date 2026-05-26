Carga en 5 minutos y, para la mayoría, con un interior equiparable al mejor BMW, pero más barato

eldesmarque.com 26 MAY 2026 - 17:33h.

BYD prepara un nuevo SUV para 2027 que competirá con los mejores

El Dacia Spring está contra las cuerdas: ojo a la oferta de este BYD

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Hace apenas cuatro años, pocos tomaban realmente en serio a BYD en Europa. La marca china llegó con modelos eléctricos muy concretos y una presencia todavía limitada. Sin embargo, el crecimiento ha sido espectacular. Hoy ya tiene una gama muy amplia y empieza a mirar directamente a fabricantes premium como BMW.

El primer paso fue el BYD Atto 3, un SUV pensado para vender mucho y competir en volumen. Después llegó el pequeño Atto 2, incluso disponible como híbrido enchufable asequible. Ahora la marca prepara un salto todavía más ambicioso con el futuro BYD Atto 8, sucesor del conocido Tang.

BYD continúa con su ofensiva europea, llega el Atto 8

La idea de BYD es clara. Quiere competir contra SUV premium europeos mucho más caros. Especialmente frente al próximo BMW X5 eléctrico. Y no solo por tamaño o tecnología. También por calidad interior, materiales y sensación de lujo. La firma china asegura que el nuevo modelo dará un salto enorme en refinamiento y equipamiento.

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El futuro Atto 8 estrenará una evolución completa de la tecnología Blade Battery 2.0. La gran novedad será su sistema de carga ultrarrápida. BYD promete recuperar buena parte de la batería en apenas cinco minutos, algo que cambiaría completamente la experiencia de uso en viajes largos y desplazamientos diarios.

Hasta 700 km de autonomía

Además, el SUV mejorará claramente su autonomía. El objetivo de la marca es superar los 600 kilómetros por carga y acercarse incluso a los 700 km en determinadas versiones. Todo ello utilizando baterías LFP, una tecnología que BYD domina especialmente bien y que destaca por su durabilidad y seguridad.

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El interior tampoco pasará desapercibido. BYD quiere ofrecer un habitáculo mucho más sofisticado, con enormes pantallas, materiales de aspecto premium y una atmósfera tecnológica comparable a la de algunos modelos de BMW. La marca china sabe que el cliente europeo exige cada vez más calidad visual y mejor experiencia digital.

Por ahora, BYD sigue ultimando los detalles del modelo definitivo. La presentación oficial del nuevo Atto 8 debería producirse después del verano, mientras que su llegada comercial se espera para la segunda mitad de 2027. La clave estará en el precio. Todo apunta a que intentará mantenerse cerca de los 72.000 euros, una cifra elevada, pero todavía claramente inferior a la de muchos SUV eléctricos premium europeos.