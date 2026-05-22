BYD supera las 100.000 reservas de su nuevo SUV eléctrico con hasta 950 km de autonomía

Coches y Motos 22 MAY 2026 - 23:53h.

La marca china se ve obligada a retrasar el lanzamiento del que será su SUV más grande hasta la fecha

BYD tiene un todo en uno con un diseño top y un precio imbatible

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BYD vuelve a demostrar que su crecimiento no tiene techo. El nuevo Datang, también conocido como Great Tang, ha provocado una auténtica revolución en China antes incluso de iniciar sus entregas. La demanda ha sido tan enorme que la marca ha tenido que retrasar ligeramente su lanzamiento. Pero no por problemas técnicos. Todo lo contrario. La producción no consigue seguir el ritmo de los pedidos.

Las cifras impresionan. Más de 100.000 reservas registradas en apenas unas semanas. Y cerca de 30.000 pedidos durante las primeras 24 horas. Un éxito gigantesco para un SUV eléctrico de gran tamaño. Tanto, que la propia BYD decidió mover el lanzamiento del 31 de mayo al 8 de junio para ganar algo de margen con la fabricación de baterías y el suministro de componentes.

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El Datang es el BYD más grande hasta la fecha

El nuevo BYD Datang es el SUV más grande de la gama actual de la marca china. Mide 5,26 metros de largo y tiene una enorme batalla de 3,13 metros. Además, ofrece configuración de siete plazas con distribución 2+2+3. Un planteamiento pensado para familias que buscan espacio, confort y mucha tecnología. Su tamaño lo coloca por encima de modelos como el Kia EV9 o el Hyundai IONIQ 9.

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Sus cifras técnicas dejan con la boca abierta. La autonomía homologada alcanza hasta 950 kilómetros en ciclo chino CLTC. Traducido a cifras WLTP europeas, podría situarse entre 700 y 750 kilómetros reales. Además, utiliza la nueva Blade Battery 2.0 de 130 kWh, una batería desarrollada por la propia BYD que mejora densidad energética y velocidad de carga respecto a la generación anterior.

La gama incluye una versión de tracción trasera con 402 CV. Y otra AWD con dos motores eléctricos capaces de entregar 784 CV. Esta última acelera de 0 a 100 km/h en solo 3,9 segundos. Todo ello utilizando una avanzada arquitectura eléctrica de 1.000 voltios, orientada a competir con los eléctricos premium más avanzados del mercado mundial.

Lamentablemente, de momento no está previsto que llegue a Europa

Otro aspecto a destacar es la carga rápida. El nuevo SUV es compatible con la red Flash Charging de BYD, capaz de alcanzar hasta 1.500 kW en cargadores específicos. Una cifra muy superior a la mayoría de infraestructuras europeas actuales. Precisamente esa combinación de batería y carga ultrarrápida es la que ha generado problemas de producción por la enorme demanda que está teniendo la nueva tecnología.

Por ahora no hay confirmación oficial sobre su llegada a Europa. Pero viendo el éxito del proyecto, muchos ya lo consideran uno de los SUV eléctricos más importantes del momento. Especialmente porque demuestra hasta qué punto la industria china está acelerando su desarrollo tecnológico. El nuevo BYD Datang combina tamaño, autonomía, prestaciones y tecnología como muy pocos modelos actuales. Y eso explica perfectamente el fenómeno que está provocando.