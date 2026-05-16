El coche barato que muchos están mirando antes que un Dacia Sandero por consumo y equipamiento

Coches y Motos 16 MAY 2026 - 21:18h.

No solo planta cara al Dacia Sandero, también pone contra las cuerdas al Spring

BYD tiene un todo en uno con un diseño top y un precio imbatible

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El BYD Dolphin Surf ha llegado dispuesto a revolucionar el segmento de los coches pequeños. Y no solo por ser eléctrico. También por precio, equipamiento y consumo. Muchos conductores que antes miraban directamente al Dacia Sandero empiezan ahora a fijarse en este modelo chino. Especialmente quienes buscan gastar poco en el día a día y llevarse un coche mucho más tecnológico.

Su tamaño lo convierte en un coche muy práctico para ciudad. Mide 3,99 metros de largo, tiene una anchura de 1,72 metros y una batalla de 2,50 metros. Eso le permite moverse con facilidad entre el tráfico y aparcar sin complicaciones. Aun así, el interior está bien aprovechado y ofrece un maletero de 308 litros, ampliable hasta 1.037 litros.

Precios que ponen contra las cuerdas al Dacia Spring

Uno de sus grandes reclamos, al margen de todas sus bondades, que no son pocas, es el precio. BYD anuncia el Dolphin Surf desde 18.780 euros al contado o 12.955 euros financiados y con ayudas públicas. La propia marca adelanta parte de la subvención estatal. Un Spring de 70 CV y 228 km de autonomía arranca en 16.245 euros.

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Estas cifras son para la versión Active. Utiliza un motor eléctrico de 88 CV y 175 Nm de par máximo, asociado a una batería de 30 kWh. Homologa hasta 220 kilómetros de autonomía WLTP, aunque en ciudad puede alcanzar 356 kilómetros. Acelera de 0 a 100 km/h en 11,1 segundos y alcanza 150 km/h.

Además, rebosa equipamiento. Incluye pantalla táctil giratoria de 10,1 pulgadas, cuadro digital de 7 pulgadas, cámara trasera, control de crucero adaptativo, acceso sin llave, Android Auto, Apple CarPlay y numerosos asistentes de seguridad. También suma detalles poco habituales en coches baratos, como tapicería de cuero vegano o tecnología V2L para alimentar dispositivos externos.

Tres versiones mecánicas a elegir

Por encima aparece la versión Boost, desde 18.455 euros. Mantiene el motor de 88 CV, pero incorpora una batería más grande de 43,2 kWh. Gracias a ello alcanza hasta 322 kilómetros de autonomía WLTP y unos impresionantes 507 kilómetros en uso urbano. Además, añade llantas de aleación de 16 pulgadas, sensor de lluvia y asientos eléctricos delanteros.

Y coronando la gama, la versión la Comfort. En este caso el motor sube hasta 156 CV y 220 Nm de par máximo. También utiliza la batería de 43,2 kWh, aunque prioriza prestaciones frente a autonomía. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,1 segundos y homologa hasta 310 kilómetros WLTP. Su precio asciende a 26.490 euros.