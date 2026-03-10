Coches y Motos 10 MAR 2026 - 01:12h.

Eficiente, de calidad, barato y un diseño que enamora

BYD tiene el coche pequeño más grande

El mercado de los coches eléctricos urbanos sigue creciendo con propuestas cada vez más interesantes. Uno de los modelos que más está llamando la atención es el BYD Dolphin Surf, el hermano pequeño del conocido BYD Dolphin. Este nuevo modelo llega con una clara misión: competir con eléctricos populares como el Renault 5 o el Peugeot E-208.

Este BYD Dolphin Surf apuesta por un diseño juvenil y moderno. Sus líneas suaves, los faros estilizados y los detalles tecnológicos recuerdan a modelos urbanos muy populares. Para muchos conductores es un coche igual de atractivo que el Honda e, pero con un precio mucho más accesible.

Un tapado entre los low cost a tener muy en cuenta

Además, se trata de un modelo pensado para el uso diario en ciudad. El Dolphin Surf mide 3.990 mm de largo, 1.720 mm de ancho y 1.590 mm de alto, con una batalla de 2.500 mm. El maletero ofrece 308 litros de capacidad, ampliables hasta 1.037 litros, una cifra notable para un coche de este tamaño.

El precio te va a gustar. El BYD Dolphin Surf está anunciado desde 18.780 euros al contado. Pero puede bajar hasta 12.955 euros financiado gracias a promociones y a las ayudas públicas. Además, la marca adelanta 3.375 euros del Plan Auto+, lo que lo convierte en uno de los eléctricos más accesibles del mercado español.

Así es el BYD Dolphin Surf más barato

Estos precios son para la versión de acceso denominada Active. Equipa un motor eléctrico de 65 kW (88 CV) con 175 Nm de par máximo. Cuenta con tracción delantera y una batería de 30 kWh. Gracias a esta configuración acelera de 0 a 100 km/h en 11,1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 150 km/h.

La autonomía también resulta interesante para un coche urbano. El BYD Dolphin Surf homologa 220 kilómetros de autonomía WLTP, aunque en ciudad puede alcanzar hasta 356 kilómetros en ciclo urbano. Esto lo convierte en un eléctrico práctico para desplazamientos diarios.

Otro de sus puntos fuertes es el equipamiento. Incluso en su versión de acceso incluye pantalla táctil de 10,1 pulgadas con rotación, cuadro digital de 7 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay, cámara trasera, control de crucero adaptativo y numerosos sistemas de seguridad.