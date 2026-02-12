La Zontes 703RR es la moto deportiva más accesible del mercado

Coches y Motos 12 FEB 2026 - 03:21h.

Esta 703 RR es una auténtica maravilla, lo mires por donde lo mires

La nueva Zontes es, para muchos, la más bonita de la marca

Si tu deseo es conseguir una moto deportiva, pero a un precio accesible, entonces estás de enhorabuena. Porque gracias a Zontes, una de las marcas que han crecido más a lo largo de los últimos meses, puedes tener lo que buscas, y sin dejarte un dineral. Y es que esta 703 RR es una auténtica maravilla, lo mires por donde lo mires, y resulta imposible que te llegues a arrepentir en algún momento de haberla adquirido. Eso te lo podemos garantizar desde este preciso instante.

Es una moto muy equipada, que tiene un precio de scooter prácticamente, y que te va a dejar sin palabras en cuanto la veas. Su estética es realmente atractiva, cuenta con una gran dotación de serie, y sus prestaciones no se quedan atrás. El motor que equipa este modelo es un propulsor de 699 centímetros cúbicos de cilindrada, con tres cilindros, refrigeración líquida, inyección electrónica y una potencia de 95 CV a 11.200 revoluciones por minuto.

Gracias a su depósito de 16 litros, y un consumo medio de unos 5 litros por cada 100 kilómetros, la Zontes 703 RR te puede garantizar una autonomía ligeramente superior a los 300 kilómetros. El peso neto de la moto es de 190 kilos, así que es realmente ligera, tratándose de una moto de media cilindrada, y no le falta de nada. Porque tiene sistema de iluminación full LED, sistema antibloqueo de frenos ABS de dos canales, control de tracción TCS, sensor de presión de los neumáticos con indicador de temperatura, pantalla de 6,7”, conectividad móvil, puños calefactables, dos modos de conducción…

La Zontes 703 RR, más barata todavía que antes

Y gracias a una promoción especial, el precio de esta Zontes 703 RR ahora es todavía más accesible, pues bastará con que desembolses un total de 7.688 euros para que sea tuya, una ganga.