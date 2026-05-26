Suzuki vuelve a ganar protagonismo con una deportiva equilibrada y muy llamativa

Coches y Motos 26 MAY 2026 - 21:54h.

Es un modelo sensacional, de los más bonitos que recordamos haber visto en un tiempo

Suzuki revoluciona la moto trail con alerones

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En Suzuki han vuelto a ganar protagonismo gracias a una moto deportiva que es equilibrada y llamativa a partes iguales, y que no nos puede parecer más convincente. Es un modelo sensacional, de los más bonitos que recordamos haber visto en mucho tiempo, y que responde al nombre de GSX 8R. Tenemos claro que es una de las inversiones que merecen más la pena, y que es imposible que te arrepientas de haber adquirido nunca.

Se trata de una sport turismo de cilindrada media, destinada a usuarios que busquen una moto con cierta apariencia deportiva, pero a la vez manejable. Gracias a su ergonomía, es muy cómoda para usarla en trayectos largos o en tu día a día, y no le falta de nada. Comenzando por el propulsor que equipa, que es un bicilíndrico en paralelo de 776 centímetros cúbicos de cilindrada, con cuatro válvulas por cilindro, capaz de rendir a una potencia de 83 CV a 8.500 revoluciones por minuto, y un par máximo de 78 Nm a 6.800 rpm.

En todo momento se ha priorizado el equilibrio para una potencia controlable desde bajas revoluciones, y un gran rendimiento en altas vueltas. Y se ha logrado gracias al Suzuki Cross Balancer, que suprime las vibraciones para contribuir a ese suave funcionamiento. También queremos destacar que cuenta con ABS en dos niveles, y con múltiples ayudas electrónica, que incluyen control de tracción, cambio rápido bidireccional, sistema de arranque sencillo o asistente de bajas revoluciones. Y la instrumentación está compuesta por una pantalla TFT digital.

El precio de la Suzuki GSX 8R, difícil de creer

Algo que nos ha dejado a todos sin palabras es el asumible precio que tiene la Suzuki GSX 8R. Porque tienes una oportunidad fantástica de conseguirla desembolsando apenas un total de 9.999 euros.