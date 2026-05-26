Indian sigue explotando su herencia clásica con una custom moderna y muy cuidada

Coches y Motos 26 MAY 2026 - 16:23h.

Tiene una cilindrada de 1250 centímetros cúbicos

Moto Guzzi lanza la moto más atractiva del mercado

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En Indian no se detienen, y siguen explotando la herencia clásica con una moto de estilo custom, moderna y muy bien cuidada, que da como resultado un modelo que consigue enamorar a todos los que la han visto. Se trata de la Scout Bobber, más deportiva y de corte flat track, que se beneficia de todas las novedades que ha incorporado recientemente. Existe la posibilidad de limitarla en caso de que únicamente dispongas del carné A2, y nos parece que está muy bien equipada.

Uno de los apartados donde han puesto más énfasis es el motor, que tiene una cilindrada de 1250 centímetros cúbicos, entregando una potencia de 94 CV y un par máximo de 108 Nm, unas cifras realmente llamativa e interesantes. No dispone de ayudas electrónicas ni para la conducción, por lo que es una moto que se recomienda para los más expertos, para que no tengan ningún problema a la hora de manejarla, y puedan sentir la adrenalina.

Hace poco tiempo, se mejoraron el chasis y el sub chasis para lograr una mayor agilidad, e incluye iluminación full LED e instrumentación analógica acompañada de una pantalla digital LCD. En cuanto a los colores en los que puedes encontrar esta moto, tenemos el negro metalizado y el granate metalizado, dos opciones que nos parecen igual de llamativas. Así que ya depende de tu gusto personal, pues da igual la que elijas, ambas son igual de acertadas.

El precio, el punto fuerte de la Indian Scout Bobber

Si hay algo que acaba por convencer a todo el mundo a la hora de adquirir la Indian Scout Bobber, ese es sin duda el asumible precio de venta que le han colocado. Porque esto te permite poder conseguirla desembolsando apenas un total de 15.390 euros, lo que es una verdadera ganga.