Más bonita y, para muchos mejor, que la Zontes 368G

Coches y Motos 15 MAY 2026 - 01:14h.

Cuesta encontrarle algún punto negativo

Zontes tiene la mejor trail para asfalto

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Sabemos que todo en la vida es cuestión de gustos, pero creemos que hay una moto que es mucho más bonita y completa que la Zontes 368 G, una de las más vendidas de los últimos tiempos. Además, también tiene un precio que está al alcance de todas las economías, como es el caso de la SYM ADXTG 400, que a nosotros nos ha conseguido enamorar y cautivar desde la primera vez que la descubrimos, y a la que cuesta encontrarle algún punto negativo.

Combina muchos aspectos de las scooters con los de motos más convencionales, y tiene una estética agresiva y marcada. Nosotros definimos esta moto como una scooter de estilo adventure, que tiene un motor con sistema de distribución variable, unas suspensiones de largo recorrido, un basculante trasero convencional y una transmisión secundaria por cadena de eslabones. Equipa un sistema de control de tracción desconectable, además de un ABS y varias ayudas más.

En cuanto al motor, nos encontramos con un propulsor mono cilíndrico de 399 centímetros cúbicos de cilindrada, refrigerado por líquido, con una potencia de 35 CV a 7.000 revoluciones por minuto, y un par motor de 37,2 Nm a 5.500 rpm. El embrague es centrífugo, y pasando a la instrumentación, te encuentras con una pantalla LCD de 4,3” a todo color, un sistema keyless, unas ópticas full LED y muchas más cosas que hacen de esta moto una opción muy completa.

La SYM ADXTG 400 está disponible desde los 6.999 euros

Como siempre hay que destacar en este tipo de motos, se agradece mucho que hayan pensado en todos los públicos, y le hayan colocado un precio tan razonable a la SYM ADXTG 400, que puede ser tuya si pagas a cambio un total de 6.999 euros, lo que nos parece una ganga.