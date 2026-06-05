La alternativa a la Yamaha Ténéré no es lo mismo, pero está al alcance de todos los bolsillos

Coches y Motos 05 JUN 2026 - 03:54h.

Se puede manejar sin problema en caso de que únicamente dispongas de carné de coche

Mejor, y más bonita, que la Yamaha Ténéré

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Si lo que estás buscando es una moto buena, bonita y barata, hemos encontrado una alternativa magnífica. Muchos se atreven a compararla con la Yamaha Ténéré o con la Honda Africa Twin, pero es radicalmente distinta, debido a su tamaño notablemente más contenido, y también, a su precio. Además, se puede manejar sin problema en caso de que únicamente dispongas de carné de coche, con tres años o más de antigüedad, pues es de 125 centímetros cúbicos de cilindrada.

Hablamos de la Motron X-Nord 125, una moto que nos ha conquistado y nos ha entrado rápidamente por los ojos en cuanto la hemos descubierto. Es una pequeña trail de carácter económico, diseñada para su uso por áreas urbanas y carreteras tranquilas, que no puede ser más interesante. Destaca por un motor de cuatro tiempos de refrigeración líquida, con 12,5 CV de potencia y un par motor de 9,6 Nm, suficiente para desplazarte por donde necesites.

Uno de los puntos fuertes que tiene esta moto es que ofrece una sensacional autonomía, a pesar de un tamaño contenido, pues gracias a su depósito de combustible de 14 litros de capacidad, y a un consumo homologado de apenas 2,8 litros por cada 100 kilómetros, puedes recorrer más de 400 kilómetros sin problema alguno. Y a nivel de equipamiento, se puede destacar por encima del resto la iluminación full LED, así como también la instrumentación mediante pantalla LCD.

Consigue la Motron X-Nord 125 por 3.399 euros

La Motron X-Nord es una de las motos más interesantes que existen en el mercado gracias a su contenido precio, que es de apenas 3.399 euros, lo que la sitúa entre las mejores del mercado si hablamos de relación calidad-coste. Por todo esto, estamos seguros de que es una oportunidad magnífica de hacerse con ella.