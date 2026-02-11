La AJS JS 125-X es la moto inglesa que se fabrica en China que más se parece a la Honda CB125R

Coches y Motos 11 FEB 2026 - 16:21h.

Se trata de una moto inglesa que se fabrica en China, y que está inspirada en una japonesa

Si hablamos de motos originales, nos tenemos que detener en la AJS JS 125-X, una moto inglesa que se fabrica en China, y que está inspirada en una japonesa, en concreto, en la Honda CB 125 R. La similitud es más que evidente, y tiene unas prestaciones muy similares, por lo que busca replicar el éxito que ha tenido la moto de la firma del Ala Dorada por todo el mundo, aunque ya advertimos que hay algunas diferencias, sobre todo, en cuanto a la instrumentación.

Sí que es cierto que el chasis tubular, la horquilla invertida, el escape con salida bajo el motor, el conjunto asiento-colín, el faro o el ABS de serie pueden considerarse como imitaciones de la Honda CB 125 R, pero hay variaciones. El neumático trasero es más estrecho, las pinzas de freno no son las mismas, ni tampoco las suspensiones, y algunos detalles más. Aun así, es una alternativa muy interesante, en especial, porque tiene un precio algo más accesible.

La potencia de la AJS JS 125-X es la misma, de 15 CV, y el motor tiene una cilindrada de 125 centímetros cúbicos, como su propio nombre indica. Sin duda, es una alternativa muy interesante para aquellos usuarios que buscan iniciarse en el mundo de las dos ruedas, y que tan solo disponen del carné A1, es decir, el carné de conducir, con tres años de antigüedad o más. Pero, si hay que elegir una, la Honda CB 125 R es claramente mucho más completa.

La AJS JS 125-X cuesta 2.000 euros menos que la Honda CB 125 R

Donde se encuentra la principal diferencia es en el precio de ambos modelos. Porque la AJS JS 125-X tiene un precio de 2.000 euros menos que la Honda CB 125 R, por lo que puede ser tuya desde apenas 3.600 euros.