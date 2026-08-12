Preparada para largas rutas y con buena autonomía, esta trail desafía a la Aprilia Tuareg 660

Coches y Motos 12 AGO 2026 - 13:58h.

Compartir







Aunque la Aprilia Tuareg 660 sea una moto sencillamente increíble, de eso no tenemos ninguna duda, lo cierto es que hay otras opciones que tampoco se quedan atrás en absoluto. Y un ejemplo muy evidente lo podemos encontrar con la Voge DS 800 Rally, que tiene todo lo que se le puede pedir a una moto de estas características. Está preparada para largas rutas, sobre todo con orientación off-road, con un diseño totalmente nuevo, una gran relación calidad precio, una importante dotación y una magnífica autonomía.

Se encuentra en dos colores diferentes, que son el negro y el blanco azul, con componentes de primeras marcas en la parte ciclo, suspensiones regulables y un propulsor que da absolutas garantías. Equipa un motor de dos cilindros en línea con doble árbol de levas y refrigeración líquida, de 798 centímetros cúbicos de cilindrada, que entrega una potencia máxima de 95 CV a 9.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 81 Nm a 6.500 rpm. La caja de cambios es de seis velocidades, que trabaja junto a un embrague anti-rebote, y se puede limitar para el carné A2.

A nivel de electrónica, dispone de control de tracción y ABS, ambos sistemas desconectables, y la ergonomía se ha analizado y estudiado en profundidad para dar las mejores garantías. En el equipamiento, sobresale la pantalla TFT en disposición vertical, y también ofrece de serie el caballete central, el asiento y los puños calefactables, los sensores de presión de los neumáticos, la cámara frontal HD o las defensas laterales, entre muchas más cosas.

La Voge DS 800 Rally está valorada en 7.888 euros

Conseguir la Voge DS 800 Rally no implica de ningún gran esfuerzo económico, pues pensamos que los 7.888 euros que cuesta es un precio que merece mucho la pena, y que se puede pagar sin demasiadas complicaciones.