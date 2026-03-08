Las tres motos más vendidas ahora en España son de Voge

Coches y Motos 08 MAR 2026 - 10:12h.

Valoran la fiabilidad y la seguridad de sus motos, así como el irrisorio coste de todos sus modelos

Voge tiene la mejor moto accesible del mercado

En Voge no dejan de crecer, y han comenzado el año 2026 igual que acabaron el 2025, siendo una de las marcas más buscadas y cotizadas por la gente en España. Valoran la fiabilidad y la seguridad de sus motos, así como el irrisorio coste de todos sus modelos, y de las buenas prestaciones que son capaces de ofrecer. Por esta razón, no nos sorprende en absoluto que tenga tanto éxito, y que tres de sus motos sean ahora mismo de las más buscadas.

Si buscamos el ranking de las motos más vendidas en el último ejercicio, a partir de los 450 centímetros cúbicos, es decir, descuidando las scooter, Voge no tiene rival. Porque en las tres primeras posiciones nos encontramos con la DS 800 Rally, la 900 DSX y la 625 DSX, en este orden. Lo increíblemente bien equipadas que están, a nivel de prestaciones y de tecnología, además de su asumible precio, provocan que sean apuestas seguras y sin riesgo.

Fuera del podio, nos encontramos con la primera japonesa. En este caso, se trata de la Yamaha MT-07, que sigue conservando su prestigio, justo por detrás de otra de las propuestas de la marca de los diapasones, como es la XTZ 700 Ténéré. La sexta plaza es para otro fabricante chino, en este caso, para Zontes, que al igual de Voge, no deja de aumentar su reputación. Y lo hace con la 703 RR, una deportiva que nos encanta a todos.

Seguidamente, vendría la Kawasaki Z 900, que sigue siendo todo un filón de ventas, y que conserva su reputación en el sector. Aunque próximamente puede perder su puesto en el ranking, viendo lo cerca que se ha quedado la CF Moto 450 MT. Lo que más sorprendente es que haya que irse hasta el noveno puest para encontrarnos con la primera Honda, con la XL 750 Transalp, a la que acompaña la única europea, la BMW R 1300 GS.