Voge se está hinchando a vender por 7.888 euros la todoterreno bonita para todos los bolsillos

Se trata de la Voge DS 800 Rally, que cuesta prácticamente la mitad que una Honda Africa Twin

En Voge no dejan de vender una moto que se ha convertido en el nuevo éxito de la marca. Por si no tuvieran suficiente con otros modelos, que ya están en el top de matriculaciones ejercicio tras ejercicio, ahora hay que sumarle una nueva moto que promete ser una de las más vendidas de todo el año. En especial, en cuanto veas todo lo que ofrece, y al precio por el que lo hace, que provoca que sea una oportunidad muy difícil de dejar escapar.

Así es la Voge DS 800 Rally, que cuesta prácticamente la mitad que una Honda Africa Twin, y que promete arrasar a lo largo de 2026. Tiene un enfoque claramente más off-road, y tiene una naturaleza aventurera y menos asfáltica que otras motos de un estilo similar, como su hermana mayor, la DS 900 Rally. Es ideal si lo que buscas es adrenalina y diversión cada vez que la manejes, y a nosotros nos ha quedado claro que es una compra segura y de la que es imposible arrepentirse.

Pasando al motor que utiliza, se trata de un bicilíndrico en paralelo de 798 centímetros cúbicos desarrollado por el Grupo Loncin, con alimentación Bosch. Es capaz de rendir a una potencia máxima de 95 CV a 9.000 revoluciones por minuto, y un par motor de 81 Nm a 6.500 rpm. Este motor está asociado a una transmisión de seis velocidades con embrague anti-rebote y lubricación por cárter semiseco con doble bomba de aceite. Además, el depósito de combustible es de 24 litros, lo que es sinónimo de una autonomía espectacular, ya que su consumo es de 5,2 litros por cada 100 kilómetros.

Precio de esta Voge DS 800 Rally

Si aún tienes dudas a la hora de adquirir esta Voge DS 800 Rally, seguro que se te van a despejar en cuanto veas su irrisorio coste, que es de tan solo 7.888 euros, lo que viene siendo una oportunidad irrepetible.