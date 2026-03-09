El nuevo Toyota te va a gustar mucho o nada porque no tiene nada que ver con lo has visto hasta ahora
El Toyota Hilux es una de esas leyendas del automóvil que parecen inmutables. Durante décadas ha sido sinónimo de robustez, motor diésel y trabajo duro. Sin embargo, la marca japonesa ha decidido dar un giro radical. La novena generación del Hilux ha abierto la puerta a algo que hace pocos años parecía imposible: una versión completamente eléctrica.
Hasta ahora, la gama del Hilux se había estrenado con versiones diésel y con una opción híbrida ligera de 48 voltios. Pero Toyota quiere ir un paso más allá. Por eso ha confirmado que el Hilux eléctrico ya es una realidad. Las primeras unidades están previstas para llegar a los concesionarios a partir de mayo.
Toyota enriquece la gama del nuevo Hilux con una versión 100 eléctrica
Este nuevo Toyota Hilux eléctrico rompe con muchas ideas preconcebidas. Bajo su carrocería encontramos dos motores eléctricos, uno situado en cada eje. El delantero desarrolla 80 kW (109 CV) y el trasero 128 kW (174 CV). En conjunto entregan 144 kW, es decir, 196 CV de potencia total, con tracción total eléctrica.
La energía procede de una batería de iones de litio de 59,2 kWh. Gracias a ella, el Hilux eléctrico puede recorrer hasta 255 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP. En uso urbano la cifra puede alcanzar 385 kilómetros, una distancia razonable para un vehículo pensado tanto para el trabajo como para el uso diario.
Llegará a los concesionarios en mayo
Además, Toyota ha mantenido las capacidades prácticas que siempre han caracterizado al modelo. Este Hilux eléctrico puede transportar una carga útil de 715 kg y remolcar hasta 1.600 kg. Todo ello con etiqueta CERO de la DGT, lo que permite acceder a zonas de bajas emisiones y beneficiarse de ventajas fiscales.
La gama se organiza en dos niveles de acabado, denominados GX y VX. El primero ya incluye un equipamiento muy completo. Cuenta con llantas de 17 pulgadas, faros LED, cuadro digital de 12,3 pulgadas y una pantalla táctil central también de 12,3 pulgadas con navegador, Android Auto y Apple CarPlay.
El acabado VX añade un extra de confort y tecnología. Incorpora cámara panorámica 360º, tapicería de cuero sintético, asiento del conductor con ajustes eléctricos, cargador inalámbrico para el móvil y cristales traseros oscurecidos. Un conjunto que demuestra que el Toyota Hilux eléctrico no solo quiere ser diferente, sino también convertirse en uno de los pick-up más tecnológicos que hemos visto hasta ahora.