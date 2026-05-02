La Voge barata, mucho más que las todoterreno japonesas, sube como la espuma en España

Coches y Motos 02 MAY 2026 - 18:13h.

Es una moto aventurera, con un enfoque todoterreno indiscutible

La nueva Voge es, para la mayoría, la deportiva más bonita de la marca

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Hay una Voge que reúne todos los requisitos que se le pueden pedir a una moto, que es buena, bonita y barata, y que le come el terreno a las marcas japonesas. Aquí en España, ya se ha convertido en uno de los modelos más comprados y buscados, y no nos extraña que haya enamorado a todos, viendo todo lo que ofrece, y al precio por el que lo hace. Hablamos de la DS 800 Rally, que tan solo tiene por delante a scooters como la Yamaha NMAX o la Honda PCX en orden de ventas.

Es una moto aventurera, con un enfoque todoterreno indiscutible, fruto de la gran progresión que la firma china ha tenido a lo largo de los últimos años. Es una propuesta sencilla pero impresionante, pues conserva una versatilidad que la hace ser única, con una estética que es fácilmente reconocible, y está equipada con la tecnología de última generación, además de poder ofrecer un rendimiento que enamora a todos y que la hace ser un 10 de 10.

El motor que emplea es un bicilíndrico en paralelo de 798 centímetros cúbicos de cilindrada, que desarrolla una potencia de 95 CV a 9.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 81 Nm a 6.500 rpm. Cuenta con inyección Bosch, refrigeración líquida, transmisión de seis velocidades con embrague anti-rebote y un consumo declarado de 5,2 litros por cada 100 kilómetros que nos parece realmente razonable, además de tener una versión limitable para carné A2. L

La Voge DS 800 Rally apenas cuesta 7.888 euros

Si te acaba de convencer esta Voge DS 800 Rally, tienes que saber que únicamente te hará falta un desembolso total de 7.888 euros, lo que a todos nos parece una cantidad irrisoria, viendo lo que ofrece.