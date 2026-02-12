La Yamaha NMAX es el scooter más vendido ahora en España, pero hay 4 alternativas

Coches y Motos 12 FEB 2026 - 17:42h.

La Yamaha NMAX se mantiene como el scooter más vendido en España

Italiana, como la Ducati, pero más rompedora

Compartir







La Yamaha NMAX se mantiene como el scooter más vendido en España desde hace tiempo, pero hay cuatro alternativas que te pueden resultar igual de interesantes. E incluso, hay dos que son todavía más accesibles, por lo que también merece mucho la pena que les eches un vistazo, ya que puedes tener claro que te van a sorprender por completo. Es el caso de la Honda PCX 125, que es la que se coloca justo por detrás del modelo de la marca de los diapasones.

Entrega una potencia de 12,5 CV, como la NMAX, y tiene pantalla LCD, toma USB, arranque por llave a distancia y mucho más. Es muy completa, con un consumo ridículo, de apenas 2,1 litros por cada 100 kilómetros, y su coste total es de 3.499 euros, 100 euros más barata que su principal competidora. Después nos encontramos con la SYM Symphony 125, que apenas te supone un desembolso total de 2.299 euros, y no tiene nada que envidiarle a ninguna.

PUEDE INTERESARTE KTM llama a revisión a varios de sus modelos

Si nos queremos pasar al lujo, entonces tenemos que irnos a la Honda Forza, que cuenta con instrumentación TFT con conectividad, un parabrisas ajustable eléctricamente, arranque sin llave, control de par seleccionable y más. La autonomía ronda los 500 kilómetros, y tiene una potencia de 15 CV, el límite permitido. El hecho de que sea tan completa también se traduce en un coste más alto, lógicamente, que alcanza los 5.500 euros.

PUEDE INTERESARTE Aprilia tiene una moto que se agota en horas porque es una inversión segura

Y ya por último, nos topamos con otra Honda, en este caso, con la Scoopy, todo un clásico. A finales de los 90 fue un éxito descomunal, y con esta versión actualizada se le ha incluido una instrumentación TFT con conectividad, un motor de 15 CV y más cosas. Y el precio final a tener que desembolsar es de 4.190 euros, lo que nos parece una cifra más que razonable.