Se puede conducir con carné de coche y, para muchos, es más cómodo que el Honda PCX 125

Coches y Motos 28 MAR 2026 - 18:54h.

Se trata de uno de los modelos más vendidos por la marca de los diapasones,

La Honda accesible que, para muchos, es la más atractiva

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Si estabas pensando en adquirir un scooter, y únicamente dispones del carné de coche, tienes una amplia gama de motos para poder elegir la que mejor se ajuste a tus necesidades y a tus gustos. Y la opción más recurrente suele ser la Honda PCX 125, que siempre resulta una apuesta segura, de la que tan solo se hablan auténticas maravillas. Pero nosotros hemos encontrado una alternativa que es igual de interesante, y que incluso, es más cómoda.

Porque la Yamaha NMAX 125 no se queda atrás, y más, después de las últimas mejoras que le han añadido recientemente. No es casualidad que sea uno de los modelos más vendidos por la marca de los diapasones, y sus recientes actualizaciones fueron para conseguir una estética más atractiva y un mayor refinamiento. Esto acaba por convertir este scooter en uno de los mejores que se pueden conseguir a día de hoy, y a un precio más que apetecible.

En el motor de esta moto se encuentra un propulsor moderno de cuatro tiempos, con válvulas de refrigeración líquida, y que brilla por su bajo consumo y su suavidad de respuesta. La potencia que declara esta moto es de 12 CV, con un sistema de control de tracción totalmente actualizado, que limita la potencia de la rueda trasera al perder agarre. Dispone de la tecnología Start & Stop, y gracias a su consumo inferior a los 2 litros por cada 100 kilómetros, y a su depósito de siete litros, tiene una autonomía superior a los 300 kilómetros.

La Yamaha NMAX 125 cuesta 3.599 euros

Por si todos los factores mencionados previamente no eran suficientes, a esto hay que añadir que la Yamaha NMAX 125 no cuesta más que un total de 3.599 euros, lo que nos parece una maravilla. Porque es una cantidad que se puede pagar sin apuros.