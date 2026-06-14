Más barata que la Voge 900DSX y, para la mayoría, más bonita

Coches y Motos 14 JUN 2026 - 02:34h.

Es una de las más famosas y apetecibles

La Voge barata, mucho más que las todoterreno japonesas, sube como la espuma en España

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Dentro de Voge existen muchas motos que no tienen desperdicio, y que se merecen todos los elogios posibles. Es el caso de la 900 DSX, una de las más famosas y apetecibles, aunque ni mucho menos es la única. Porque creemos que la gente se olvida con facilidad de todo lo que ofrece la DS 800 Rally, una opción magnífica a la que es complicado encontrarle algún aspecto negativo. Sin duda, es una compra ideal, y perfecta en muchos sentidos.

No es sorprendente en absoluto que durante este primer semestre de 2026 haya logrado más de 3000 matriculaciones, casi duplicando a su hermana mayor. Ha sido concebida para quienes buscan una moto capaz de viajar largas distancias, con la capacidad de desenvolverse a la perfección lejos del asfalto, y con una configuración todoterreno. Empela un motor de dos cilindros en paralelo de 798 centímetros cúbicos de cilindrada, que entrega una potencia de 95 CV y un par máximo de 81 Nm, con doble eje de equilibrado y embrague anti-rebote, así como ABS desconectable.

El cambio es de seis velocidades, y el consumo homologado ronda los 5,2 litros por cada 100 kilómetros, lo que no se puede negar que es muy interesante. La llanta delantera tiene un tamaño de 21 pulgadas, mientras que la rueda trasera se queda en 18 pulgadas, y las suspensiones, con la firma de KYB, son totalmente regulables. Los neumáticos que utiliza son Pirelli Scorpion Rally STR, y el precio es uno de los puntos más a su favor.

La Voge DS 800 Rally tiene un coste inicial de 7.888 euros

Para poder conseguir esta Voge DS 800 Rally, no será necesario que pagues una barbaridad. Bastará con que pongas encima de la mesa un total de 7.888 euros, una cifra que puede aumentar en función de los extras que desees equiparle.