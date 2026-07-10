Voge tiene la trail más vendida ahora en España

Coches y Motos 10 JUL 2026 - 21:07h.

Voge puede presumir de ser una de las marcas más vendidas no solamente en España

Voge democratiza la 625 R, la gran revelación del momento

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Voge puede presumir de ser una de las marcas más vendidas no solamente en España, sino en toda Europa. Su gran repertorio de motos y sus razonables precios provocan que tengan un éxito enorme, y siempre consiguen colar varios modelos en el ranking. No dejan de aumentar, y si hay un segmento donde se han convertido en las grandes referentes, es en el de las trail. Porque ahí han colado la DS 800 Rally y la 900 DSX, que son las que ocupan las dos primeras plazas.

Sorprendentemente, han sido capaces de imponerse a una moto tan icónica como la BMW R 1300 GS, aunque no hay que buscar mucho para volver a encontrar otro modelo de la firma china. Y es que justo después de la propuesta de la marca alemana, vuelve a aparecer otra Voge, en este caso, la 625 DSX, que supera a rivales tan duros como pueden ser la Honda Transalp XL 750, la Yamaha XTZ, la 700 Téneré, la CF Moto 450 MT y la Honda CB 500 X.

Pasando a hablar de cifras más exactas, es insultante la superioridad de los dos modelos más vendidos de Voge, pues en el último mes lograron 456 matriculaciones para la DS 800 Rally y 421 para la 900 DSX. Mucho más atrás, prácticamente a la mitad, se queda la MT-07, con 273, seguida muy de cerca por la Voge 625 DSX, con 270 unidades vendidas. Es decir, que sumando todos estos modelos, en Voge han logrado más de 1.000 ventas en tan solo 30 días, una animalada.