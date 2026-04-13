La nueva BMW R 1300 GS es la más atractiva del catálogo

Coches y Motos 13 ABR 2026 - 01:39h.

Es la moto aventurera más potente, segura y sofisticada del mercado

La alternativa a la BMW GS que, para la mayoría, es mejor en todo

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En BMW han conseguido crear una moto que nosotros definimos como la más interesante y atractiva del catálogo, gracias a lo espectacular que es. Nos parece una maravilla y un deleite para los cinco sentidos, y tenemos claro que es una de las compras que más merece la pena realizar. Así que te recomendamos que analices con profundidad todo lo que ofrece esta BMW R 1300 GS, que no es poco, ya que te va a encantar desde el primer minuto.

Es una moto de referencia dentro del segmento de las maxi trail, que ha sido renovada recientemente y actualizada, para que pueda cumplir con la normativa Euro 5+. Es la moto aventurera más potente, segura y sofisticada del mercado, con una gran potencia y un sensacional par motor, además de ser bastante ligera teniendo en cuenta su increíble tamaño, y con más ayudas en la conducción que nunca. Todo esto, con un diseño totalmente renovado que la hace ser un 10 sobre 10.

En el corazón de la moto, lo que nos encontramos es con un propulsor de 145 CV y 149 Nm, es decir, 9 CV y 6 Nm más que el anterior modelo. El motor sigue siendo de 1300 centímetros cúbicos de cilindrada, con un refrigeración mediante aire y líquido, y tiene una nueva caja de cambios ubicada bajo el motor, con sistema anti-rebote. Incorpora sensores y dos radares, y cuenta con cuatro modos de conducción, una pantalla TFT de 6,5” y mucho más.

El precio de la BMW R 1300 GS es de 22.230 euros

Asimismo, la cifra que necesitarás desembolsar a cambio de esta BMW R 1300 GS es lo que nos acaba por convencer a todos, ya que bastará con una cantidad de 22.230 euros para que pueda estar en tu garaje.