Diego Páez de Roque 12 ABR 2026 - 23:41h.

Robert Navarro no se podía creer lo ocurrido

San Mamés se harta y responde con cánticos y silbidos al Athletic, con Lekue señalado

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El Athletic Club ha vuelto a caer derrotado en LALIGA EA Sports. En el partido que cerraba este domingo de la jornada retro, los de Ernesto Valverde recibieron al Villarreal en San Mamés. El equipo groguet se adelantó con 2 goles a su favor, pero el Athletic consiguió recortar gracias al tanto de Guruzeta.

En los minutos siguientes, los rojiblancos buscaron el tanto del empate, pero este nunca llegó. Sin embargo, sí ocurrió una extraña jugada en la que pudo llegar el tanto del empate, pues en ese momento el marcador reflejaba el 1-2,

Una bola de papel corta un ataque prometedor

Cuando se acercaba el minuto 88, Rober Navarro recibió un balón en largo para encarar a Santiago Mourinho. En primera instancia, el uruguayo ganó el duelo, pero el jugador athleticzale se rehízo para completar un habilidoso control y dejar atrás a su par.

Con el '15' fuera de la jugada, Rober Navarro cogió ventaja para entrar al área de Luiz Júnior por la banda izquierda del conjunto local completamente solo. Sin embargo, fue entonces cuando en su camino apareció un objeto que le provocaría fallar el control.

Mientras que el '23' rojiblanco esperaba que la pelota fuese rasa por el césped de San Mamés, una bola de papel albal frenó y elevó su trayectoria. Con este pequeño bote, el balón chocó en la espinilla de Robert Navarro, haciendo que este se adelantase en exceso para que el extremo no pudiese llegar y así cortar la clara ocasión de gol.

¿Pero cómo llegó esa bola hasta ahí? Pues ocurrió, tal y como mostraron las cámaras, en el momento en el Buchanan se marchaba hacia el banquillo. Cuando Marcelino sustituyó al canadiense, perdió tiempo hasta ver la tarjeta amarilla.

Por su posición, debía salirse por al lado más alejado de los banquillos, por lo que tenía que rodear el campo pasando por detrás de la portería de Luiz Júnior. Durante ese camino, algunos aficionados athleticzales diferentes objetos, entre los que se encontraban bolas de papel albal que habían llevado para sus bocadillos. Una de ellas terminó en el terreno de juego, molestando a Robert Navarro.

Justo en la siguiente jugada, el Villarreal mantuvo la posesión del balón por varios segundos. Gerard Moreno, en la banda derecha, vio el desmarque de Pépé para poner a correr al '19'. Realizó un gran recorte sobre Laporte y puso el balón en la escuadra. Por suerte para los rojiblancos, fue anulado por fuera de juego.

En el poco tiempo que quedaba por delante, el Athletic Club no pudo empatar el encuentro que cerraba este domingo de la jornada retro. Quién sabe qué hubiese pasado si ese aficionado no hubiese lanzado la bola de papel albal.