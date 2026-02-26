La alternativa a la BMW GS que, para la mayoría, es mejor en todo

Coches y Motos 26 FEB 2026 - 06:41h.

No le falta absolutamente nada en cuanto a diseño, equipamiento ni prestaciones

El nuevo BMW Serie 5 es, para muchos, el más atractivo que ha hecho BMW

Compartir







Si no te puedes permitir la adquisición de una BMW GS, estás de enhorabuena. Porque hemos encontrado una alternativa que, para mucha gente, es incluso mejor. Se trata de la Triumph Tiger 1200, a la que merece mucho la pena echar un vistazo, gracias a lo llamativa que resulta a simple vista, y a lo equipada que está. No le falta absolutamente nada en cuanto a diseño, equipamiento ni prestaciones, y estamos convencidos de que es una inversión sin riesgo alguno.

Comenzando por el motor que equipa, que es un propulsor tricilíndrico de 1160 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia total de 150 CV, y un par motor de 130 Nm. La configuración T-Plane hace que sea una moto ideal para aprovechar todo su potencial a bajo y medio régimen, y es una moto fácil y agradable de manejar en todo momento. Cuenta con hasta cinco modos de conducción, que son el Rain, el Road, el Sport, el Off-Road y el Rider, cada uno con una respuesta distinta a la hora de acelerar, en la sensibilidad del control de tracción y del ABS.

También cuenta con ayudas como el cambio rápido bidireccional, el control de velocidad de crucero o el asistente para salidas en pendiente. El chasis se compone de una serie de tubos de acero al que va anclado un sub chasis desmontable de aluminio, y tiene una ergonomía sensacional. Tiene sistema de llave inteligente para el encendido y el tapón de gasolina, las piñas retro iluminadas, los puños calefactados, iluminación LED con luces cuneteras, pantalla TFT de 7” y mucho más.

La Triumph Tiger 1200 está disponible desde 22.845 euros

La Triumph Tiger 1200 tampoco es el modelo más económico del mercado, pero puede ser tuya desde 22.845 euros, un precio más que razonable, en el que están incluidos cuatro años de garantía.