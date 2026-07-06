Voge democratiza la 625 R, la gran revelación del momento

Coches y Motos 06 JUL 2026 - 19:24h.

No dispone de acelerador electrónico, pero sí de dos modos de conducción

Voge convierte en accesible la moto más deseada de su gama trail de 2022

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Voge no deja de sorprendernos y de enamorarnos con varios de sus modelos, que se consagran entre los mejores del momento. Y, en especial, hay uno que se está confirmando como una de las grandes revelaciones, pues no se había oído hablar mucho de él, pero no deja de renovarse y mejorarse, para conseguir su propósito, que es el de colarse entre los ‘best seller’. Y lo está logrando, pues la 625 R es simplemente una obra de arte.

Tras su última actualización, se revisó la ergonomía, y también se mejoraron las prestaciones del motor. Para hablar de cifras más específicas, su cilindrada ha aumentado hasta los 581 centímetros cúbicos, lo que le ha permitido llegar a una potencia de 64 CV, así como a un par máximo de 58 Nm. No dispone de acelerador electrónico, pero sí de dos modos de conducción, control de tracción o embrague anti-rebote, para lograr que la moto sea tan completa y divertida de manejar.

La parte ciclo se compone por unos frenos Nissin, con un chasis de acero, un sub chasis atornillado al mismo o un basculante de aluminio. Las ruedas están calzadas por neumáticos Pirelli, y también tenemos que mencionar la pantalla TFT a todo color que está integrada, que cuenta con conectividad móvil, y con navegador integrado por flechas. Es una moto completa en todos los aspectos, y a la que no le podemos encontrar ningún punto negativo.

La Voge 625 R cuesta un total de 5.184 euros

La Voge 625 R es una de las mayores gangas que se encuentran en la marca china, y en todo el panorama en general. Porque no encontramos nada igual o mejor por una cifra tan reducida, de apenas 5.184 euros, lo que viene siendo toda una ganga.