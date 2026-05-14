Coches y Motos 14 MAY 2026 - 12:27h.

Es una ganga imposible de dejar escapar

Voge tiene la mejor moto accesible del mercado

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En Voge han tenido el bonito detalle de pensar en sus clientes, y de convertir en accesible una de las motos más deseadas de su gama trail, que salió a la venta en 2022. Se trata de la 525 DSX, que desde el momento en el que vio la luz se convirtió en todo un reclamo, algo que no puede ser considerado como sorprendente en absoluto, viendo todo lo que ofrece. Y por si no era lo suficientemente atractiva antes, con su irrisorio coste, ahora es una ganga imposible de dejar escapar.

Supone un importante avance en cuanto a calidad y equipamiento, y las actualizaciones que ha ido sufriendo a lo largo de los últimos años la han acabado por convertir en una de las mejores alternativas dentro de su sector. Tiene un avanzado nivel de equipamiento, de tecnología y de prestaciones, y a nivel estético es una maravilla. Porque tiene una impactante presencia, con un frontal característico con forma de pico de pato, y un enorme depósito que asegura una gran autonomía.

El motor que equipa es el clásico bicilíndrico de 494 centímetros cúbicos de cilindrada, con cuatro válvulas y doble árbol de levas, capaz de rendir a una potencia de 47,6 CV y con un par motor de 44,5 Nm, justo al límite de lo permitido para el carné A2. Cumple con la normativa Euro 5+, además de tener una pantalla LCD para la instrumentación. Y no le faltan los dos modos de conducción, ni el control de tracción desconectable o el embrague anti-rebote, así como el caballete central, entre muchas más cosas.

La Voge 525 DSX puede ser tuya a cambio de 5.392 euros

Si te decides por la adquisición de esta Voge 525 DSX, tienes que saber que lo único que necesitas pagar es un total de 5.392 euros, lo que a todos nos parece un precio más que justo y razonable, que hace que sea más apetecible que nunca.