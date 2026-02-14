La Voge 625R es la moto más divertida del mercado

Coches y Motos 14 FEB 2026 - 01:16h.

Cuando hablamos de la moto más divertida del mercado, nos detenemos en la Voge 625 R, que es una auténtica obra de arte, y es el deseo cumplido de muchos motoristas. Es una moto con el tamaño y el peso digno de un modelo más pequeño, pero con las prestaciones que le exiges a una moto de gran cilindrada, sin limitaciones por el carné A2. Es divertida, rápida y fácil de manejar, y lo que también es importante, tiene un precio más que razonable.

Cuando ves esta moto, llama la atención por su estética moderna y compacta, y está pensada para que la puedas usar durante el día a día, y también, para cuando quieras irte de ruta los fines de semana. En el corazón de la moto, se encuentra un propulsor bicilíndrico de 581 centímetros cúbicos de cilindrada, que usa balancines independientes para cada válvula. Su intención es ser claramente una deportiva, y así lo demuestra con la potencia que declara, de 64 CV a 9.000 revoluciones por minuto.

La parte ciclo es totalmente convencional, sin grandes novedades ni peculiaridades que llamen la atención especialmente. Y la electrónica podemos decir que también es relativamente sencilla, pues aporta dos modos de conducción que cambian ligeramente el carácter de la entrega de potencia del motor y varían el diseño de la pantalla TFT a color de la instrumentación. Tiene control de tracción desconectable, luces full LED, una toma USB de carga rápida, conectividad con navegación y algo más. Y si te preguntas por la velocidad máxima de la Voge 625 R, puede rondar los 200 kilómetros por hora.

Consigue esta Voge 625 R desde 5.184 euros

En cuanto al precio que vas a tener que desembolsar a cambio de esta Voge 625 R, bastará con que pongas un total de 5.184 euros encima de la mesa, todo un chollo, que incluye cinco años de garantía y el seguro del primer año gratuito.