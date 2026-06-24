La nueva retro para todos los bolsillos recuerda a una Vespa

Coches y Motos 24 JUN 2026 - 02:41h.

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Hay una moto con estilo retro y un precio para todos los bolsillos que recuerda, inevitablemente, a una clásica como la Vespa. Lo cierto es que si eres amante de las scooter, esta moto te encantará y te parecerá una compra fantástica, y cuenta con una dotación muy extensa, una mecánica de unas prestaciones magníficas y un precio al que es difícil de resistirse. Aparte, también tiene un diseño atractivo y maravilloso que la hace todavía más llamativa.

Así es la Morbidelli SC 125 RE, una moto con un toque neo retro que incluye una completa dotación, y que es una opción magnífica en caso de que busques un vehículo para moverte libremente por la ciudad. La mecánica es realmente solvente, destacando por su equilibrio general, y lógicamente no es la moto que más corre, pero sí que es realmente segura y completa. En el interior, se encuentra un propulsor de 125 centímetros cúbicos de cilindrada de refrigeración líquida, con inyección electrónica, dos válvulas.

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Si hablamos de cifras, entrega una potencia de 11 CV a 7.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 11,2 Nm a 5.500 rpm, asociadas a un cambio automático, y la velocidad máxima que alcanza es de 92 kilómetros por hora. Unas cifras realmente positivas, mientras que a nivel de equipamiento no se queda atrás, con una completa dotación de serie, que incluye iluminación full LED, ABS de dos canales, instrumentación digital, arranque inteligente sin llave o estriberas abatibles.

La Morbidelli SC 125 RE tiene un precio de 2.690 euros

No hace falta que te compliques mucho a la hora de conseguir la Morbidelli SC 125 RE. Porque bastará con que pongas sobre la mesa los 2.690 euros que cuesta, una cifra que la sitúa entre las mayores gangas que ofrece el mercado.