La Aprilia RSV4 Factory lleva el diseño de la marca a otro nivel y mejora a deportivas más caras

Coches y Motos 15 JUN 2026 - 20:08h.

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En Aprilia han conseguido llevar el diseño de la marca a otro nivel gracias a modelos como la RSV4 Factory, que es una de las mejores motos que se han creado nunca. Es una moto de competición matriculable, que se renovó recientemente para conseguir que sea más potente y con una electrónica de última generación, y que también se ha rediseñado para hacer más protagonistas a los alerones que equipa, inspirados en los de MotoGP.

Cuenta con la homologación Euro 5+, después de su última actualización, en la que también se reubicó el escape y el catalizador, se actualizó la aerodinámica y el diseño, se renovó la interfaz de la pantalla y se hicieron los ventiladores del radiador más potentes. Las suspensiones Öhlins son de regulación electrónica, y equipa una serie de ayudas de serie que siempre son de agradecer. Aunque donde hay que detenerse es en el interior de la moto.

El propulsor que monta es de unos 1100 centímetros cúbicos de cilindrada, capaz de desarrollar una potencia de 220 CV y un par máximo de 125 Nm, con una aerodinámica sensacional, que permite que rinda a unas prestaciones increíbles. Equipa de serie tres modos de motor, freno motor electrónico o quickshifter, así como control de estabilidad, control anti-caballito y mucho más, para lograr una conducción suave y eficaz, y la instrumentación es tipo TFT con conectividad Bluetooth.

El coste de la Aprilia RSV4 Factory es de 29.100 euros

Como hemos comentado, hay motos mucho más caras que no ofrecen ni la mitad que esta Aprilia RSV4 Factory. Así que basta con tener que realizar una inversión de 29.100 euros para que la puedas tener en el garaje de tu vivienda, una oportunidad que no se presenta siempre.