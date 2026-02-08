La scooter más atractiva de Aprilia sube como la espuma en España

Coches y Motos 08 FEB 2026 - 11:37h.

Está teniendo una acogida sensacional, y cada vez es más la gente que se acerca a conseguir la suya

Honda tiene la moto que, para muchos, es perfecta para iniciarse

Aprilia tiene una scooter que mucha gente define como la más atractiva, y que no para de venderse en España. Está teniendo una acogida sensacional, y cada vez es más la gente que se acerca a conseguir la suya, pues cuenta con tantos puntos positivos que es imposible ignorarla. Aparte, le han puesto un precio muy razonable, apto para todos los bolsillos, y tiene una estética atractiva, un diseño cuidado, materiales de buena calidad y un consumo irrisorio.

Por eso y mucho más, te recomendamos no perder de vista la Aprilia SR GT. Es una alternativa muy completa, equilibrada e interesante, y un ‘plan B’ más que válido para las típicas marcas japonesas y chinas. No desperdicies la oportunidad de hacerte con esta moto, que tiene una cilindrada de 125 centímetros cúbicos, con un motor de refrigeración líquida, cuatro válvulas e inyección electrónica, capaz de entregar una potencia de 15 CV.

Incluye sistema Start&Stop, y cuenta con control de tracción TCS, sistema antibloqueo de frenos ABS de dos canales, discos en ambos ejes y un sistema de iluminación completo full LED. También tiene un amplio hueco bajo el asiento para guardar el casco, toma USB, instrumentación digital con ordenador de viaje y conectividad móvil, estriberas abatibles para el pasajero, pata lateral, caballete central y un sinfín de extras más por descubrir.

Esta Aprilia SR GT supone un desembolso de apenas 3.350 euros

Si acabas de quedar convencido con la adquisición de esta Aprilia SR GT, lo único que vas a tener que hacer es pagar un total de 3.350 euros, lo que nos parece una inversión ridícula lo mires por donde lo mires. No lo dudes y aprovecha la oportunidad en cuanto puedas.