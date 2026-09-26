Más bonita y, para la mayoría, mejor que la Honda Africa Twin

Coches y Motos 26 SEP 2026 - 17:48h.

Lo que más llama la atención a simple vista es su parte delantera voluminosa

Honda reinventa la África Twin con una todoterreno de asfalto

Compartir







Cuando hablamos de la Honda Africa Twin, lo hacemos de una de las auténticas referentes del segmento, que cuenta con todo lo necesario para destacar, y que es difícil de ignorar. Pero también hay otras alternativas que son dignas de mención, y que no se quedan atrás en absoluto, como es el caso de la Cyclone RX 600, una trail de media cilindrada que se puede limitar para los usuarios con carné A2, y que tiene una clara orientación viajera.

Lo que más llama la atención a simple vista es su parte delantera voluminosa, con un depósito de combustible de 18 litros de capacidad que le permite presumir de una gran autonomía. El carenado superior es con un afilado pico de pato y una pantalla parabrisas de gran tamaño y regulable, y la ergonomía es realmente cómoda. El equipamiento es otro punto a destacar en esta moto, con una pantalla TFT en la instrumentación con sistema mirror link, además de contar de serie con caballete y defensa central.

En cuanto al motor que tiene equipado esta moto, nos encontramos con un propulsor de dos cilindros en línea, de cuatro válvulas por cilindro, que entrega una potencia máxima de 59 CV y un par motor de 55 Nm. Cuenta con control de tracción, pero no con acelerador electrónico ni modos de conducción. En cambio, sí que dispone de ABS desconectable, mientras que las suspensiones son ajustables, tanto por delante como por detrás.

La Cyclone RX 600 cuesta 5.290 euros e incluye seguro gratuito

Uno de los aspectos que más nos gustan en esta Cyclone RX 600 es el hecho de que tenga un precio tan razonable, de 5.290 euros, en el que se incluye el seguro de manera totalmente gratuita. Una inversión que sin duda merece mucho la pena realizar.