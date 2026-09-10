Cyclone aprieta a las grandes marcas con una moto que destaca por su equilibrio y polivalencia

Coches y Motos 10 SEP 2026 - 10:28h.

Está enfocada a los usuarios que disponen del carné A2

La cruiser más esperada de Cyclone llega cuatro años tarde

Compartir







Desde Cyclone le han puesto las cosas muy complicadas a las marcas más grandes y prestigiosas, gracias a una moto que es impresionante desde que la ves por primera vez, y que destaca por su sensacional equilibrio y polivalencia. Se trata de la RA 600, una bobber que ofrece un paquete cargado de personalidad, y que está disponible en dos colores, como son el verde y el negro. Está enfocada a los usuarios que disponen del carné A2, al existir la posibilidad de limitarla, y que nos parece una maravilla.

En el corazón de la moto, se encuentra un propulsor de dos cilindros, con una cilindrada de 550 centímetros cúbicos, con refrigeración líquida y doble árbol de levas. Entrega una potencia de 59,16 CV a 8.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 55 Nm a 6.500 rpm. La transmisión es secundaria por correa, e incorpora sistema de control de tracción, mientras que en la parte ciclo nos podemos encontrar con componentes de primer nivel.

Por ejemplo, con una horquilla y un amortiguador KYB, mientras que los frenos son J.Juan. También tiene instalado un sistema ABS de doble canal, y en la instrumentación podemos localizar una pantalla LCD a todo color y de forma redonda. El peso total del conjunto es de 198 kilos, por lo que tampoco es una moto precisamente ligera, como es costumbre en las motos bobber, pero esto no quita que sea muy agradable y divertida de manejar.

Aprovecha la promoción de la Cyclone RA 600

Algo que hace de la Cyclone RA 600 una moto tan llamativa e interesante es el hecho de que tenga un precio muy atractivo, y que esté de promoción. Porque con 6.390 euros la podrás sacar del concesionario, un precio en el que está incluido el seguro de manera completamente gratuita.